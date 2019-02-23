她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



43歲小瑜在15歲國三那年，因騎車上學途中車禍成為植物人，人生就此停格，創世基金會嘉義分院昨天安排她到嘉義市興華中學體驗高中生活，短短1小時的高中體驗生活讓小瑜相當激動，學校特別頒發一張特製的學生證給小瑜，希望課程安排對於她的病情有所幫助。

「噹~噹~噹~噹~」上課鐘聲響起，小瑜穿著學校運動服，由媽媽推著輪椅，和同學一起進教室上藝能課，媽媽握著小瑜的手拿起畫筆，揮灑出專屬她的色彩，首次參與高中課程的小瑜，張大眼觀察環境變化，表情顯得興奮。

創世基金會嘉義分院長蕭伃雯表示，「小瑜」是在15歲那年騎單車上學途中，與一輛大卡車發生擦撞，因腦部受傷而成為植物人。一場車禍讓她來不及升上高中，人生就此停格。

「小瑜」雖經多年復健，但僅能轉動眼珠、稍微活動雙手，長年臥床，無法言語。她的父親在家照顧愛女9年之後，於民國83年不幸過世，「小瑜」被轉介到創世嘉義分院接受照顧。

小瑜母親說，小瑜等了28年，終於再穿上學生制服上學，她替女兒感到開心，多年來家庭屢遭變故，八八風災失去了家園，感謝興華中學、創世基金會的幫忙，讓小瑜有機會圓夢，體驗高中校園生活。