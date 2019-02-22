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法國藝術家樂當嘉義女婿 地檢署開畫展

2019-02-22 18:21中央社 嘉義市22日電

來自法國的藝術家齊方斯，與台灣妻子范儷瓊定居嘉義市，夫妻倆曾將廢棄舊木屋改造為法式料理小館，在地方小有名氣；齊方斯更不忘心創作，今天起在嘉義地檢署舉辦個人畫展。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，1969年出生的齊方斯（Christophe, Pierre Chevance），從小對繪畫情有獨鍾，早年自學繪畫，後來進入巴黎藝術學院潛心鑽研藝術創作，從此展露精湛的藝術天分。

他說，齊方斯尤其擅長裝置藝術領域，是法國知名音樂舞台劇的裝置藝術家，曾負責各電視台的棚內裝置工作，例如法語版的鐘樓怪人、羅密歐與茱麗葉、小王子、拉封登寓言等，也曾在法國開過個展與聯展。

蔡英俊指出，齊方斯2009年與台灣女子范儷瓊結婚後，定居嘉義市，因難掩對於藝術的嚮往與卓越才華，夫妻倆找到一座廢棄破舊木屋，發揮裝置藝術專長，化腐朽為神奇，裝修成為極富藝術氣息的法式料理小館，在嘉義市小有名氣。

范儷瓊表示，丈夫齊方斯在法國巴黎曾修復過一棟300多年的古屋，來台後，為了追憶巴黎藝術集散地蒙馬特風光，齊方斯將法式小館取名為「小黑貓」，工作之餘，不忘情於藝術創作。

她說，丈夫以他的人生體悟、想像力與技巧，將內心感觸與人生哲理等元素融入創作，他作品中不乏看不清臉孔的人物，隱含人類的自負、虛榮，或呈現孤獨、無助的內心世界，成功塑造出獨特風格。

齊方斯「無題」個展，即日起在嘉義地檢署藝文大廳展出，共展出24件作品，展期至3月15日止。

法國裝置藝術巴黎
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