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28年前車禍成植物人 體驗遲來高中生活

2019-02-22 16:49中央社 嘉義市22日電

43歲植物人「小瑜」28年前就讀國三時，因發生車禍而成為植物人。創世基金會嘉義分院今天安排她到學校體驗高中生活，希望對她的病情有所幫助。

創世基金會嘉義分院長蕭伃雯表示，「小瑜」是在15歲那年騎單車上學途中，與一輛大卡車發生擦撞，因腦部受傷而成為植物人。一場車禍讓她來不及升上高中，人生就此停格。

蕭伃雯指出，「小瑜」雖經多年復健，但僅能轉動眼珠、稍微活動雙手，長年臥床，無法言語。她的父親在家照顧愛女9年之後，於民國83年不幸往生，「小瑜」被轉介到創世嘉義分院接受照顧。

她說，20多年來，「小瑜」家人從驚慌失措、抱持一線希望，到最後心碎，期間的歷程與心酸，非外人能體會。為了讓「小瑜」停格的人生能再前進一些，創世嘉義分院今天安排她到一所私立中學，讓「小瑜」體驗高中課程，希望對她的病情有所幫助。

「小瑜」今天穿著學校運動服，由母親推著輪椅進到教室上藝能課，在母親的牽引下，「小瑜」由母親握著手拿畫筆揮灑。只見「小瑜」張大眼睛，接著再由母親握著她的手拿起搖鈴擺動，「小瑜」表情略顯興奮。

「小瑜」的母親眼眶泛紅地說：「這就是小瑜遲到28年的高中生活。」

由於學校今天的美術課為羊毛氈製作，班上學生每人完成一顆羊毛氈球，組合成杯墊，送給「小瑜」做為紀念。

蕭伃雯表示，創世基金會提供安養及到宅雙軌服務，嘉義分院目前安養22名植物人、到宅服務100個家庭，社工平常會推輪椅帶植物人到公園散步、到超商購物、為植物人讀報，希望為植物人填補遺憾，也希望對病情有所幫助。

植物人車禍復健
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