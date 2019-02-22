太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南青山漁港旁有一棟藍白色建築物，相當有地中海希臘風情，是很多遊客拍照的景點，很多人走進發現竟是鯤鯓及鯤溟里聯合活動中心，都很驚訝，地方最近發起連署爭取正名為「青鯤鯓」活動中心，回歸歷史古地名，要以「青鯤鯓」品牌行銷地方三寶蝦乾、蚵仔及烏魚子。

太美了！將軍區鯤鯓、鯤溟里聯合活動中心啟用至今近兩年，在飄著海味的小漁港中，特別顯目，比美北門遊客服務中心，青鯤鯓女兒台日交流協會理事長郭貞慧表示，這要將希臘愛情海聯想在一起，成為海港的特色，但青鯤鯓和南鯤鯓是自古就有的地名，但鯤鯓和鯤溟外界就不知道。

鯤鯓里長周益東也說，當初活動中心取名的過程，不少地方居民完全不知，啟用時才知道，當時就有民眾認為名稱不妥，因為青鯤鯓是當地的舊地名，且名號比較響亮，外界都知道，因此希望能夠改名為青鯤鯓活動中心，外地遊客來此一遊一目了然，對地方的行銷也較有幫助，目前鯤鯓、鯤溟里民已展開聯署，向市府爭取正名。

鯤溟里長王素娥認同更名為「青鯤鯓」活動中心，將軍區長陳益政也說，當初是以「鯤鯓及鯤溟里聯合活動中心」向內政部爭取1千萬元及市府補助1百萬元興建，無法更名為社區活動中心，但如果要更名為「青鯤鯓」活動中，尊重地方意見 ，民政局也說只尊重公所，只要地方有意願，又能取得共識，就可來協助。

位於將軍青山漁港南側的鯤鯓、鯤溟里兩里居民，多年來苦無活動中心可使用，辦活動時都只能向廟宇借用場地，非常不便經地方爭取多年，終於在2017年7月興建完成，取名為鯤鯓鯤溟里聯合活動中心。完工以來，以藍白色調為主的希臘風格建築特色，吸引諸多觀光客來訪，必到景點。