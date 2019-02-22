嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠（左三）今天開心歡迎嘉義市5家借問站生力軍加入服務行列。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 「借問一下，哪裡有好吃的？」、「借問一下，這裡的特產是什麼?」。在旅行臺灣的旅途中有任何問題，來到借問站輕鬆的「借問一下」，就會有讓人讚不絕口的驚喜！嘉義市長黃敏惠今天開心歡迎嘉義市5家借問站生力軍加入服務行列，未來將會以「歡喜相借問」的臺式熱情服務，協助自由行旅客解決疑難雜症。

黃敏惠說，借問站就在你我身邊， 嘉義人的特色就是熱情與善良，在大都市問路，常常容易碰壁，但是在嘉義，一定是騎著車帶你到目的地,

對於陌生人伸出友誼的雙手、放下手邊的工作幫忙，這就是嘉義人的熱情。

嘉義市今年新添嘉楠風華酒店、嘉義觀止飯店、新明津創意美食、東來寶不老鮮雞湯、蕊杜巧克力工坊等5家店成為借問站，目前已超過20間店家提供旅遊服務。每家借問站都提供在地食、宿、遊、購等深度旅遊資訊，還有WiFi、飲水、洗手間及外語等借問服務，以濃濃的人情味，圈住旅客的心，讓大家一來再來。

根據嘉義市觀光新聞處統計，來到嘉義市的自由行旅客在2年前達到748515人次，超過團體旅客的723455人次，目前自由行旅客大約佔6成，可見國際旅遊趨勢已有很大的變化。