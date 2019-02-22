嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽
「借問一下，哪裡有好吃的？」、「借問一下，這裡的特產是什麼?」。在旅行臺灣的旅途中有任何問題，來到借問站輕鬆的「借問一下」，就會有讓人讚不絕口的驚喜！嘉義市長黃敏惠今天開心歡迎嘉義市5家借問站生力軍加入服務行列，未來將會以「歡喜相借問」的臺式熱情服務，協助自由行旅客解決疑難雜症。
黃敏惠說，借問站就在你我身邊， 嘉義人的特色就是熱情與善良，在大都市問路，常常容易碰壁，但是在嘉義，一定是騎著車帶你到目的地,
對於陌生人伸出友誼的雙手、放下手邊的工作幫忙，這就是嘉義人的熱情。
嘉義市今年新添嘉楠風華酒店、嘉義觀止飯店、新明津創意美食、東來寶不老鮮雞湯、蕊杜巧克力工坊等5家店成為借問站，目前已超過20間店家提供旅遊服務。每家借問站都提供在地食、宿、遊、購等深度旅遊資訊，還有WiFi、飲水、洗手間及外語等借問服務，以濃濃的人情味，圈住旅客的心，讓大家一來再來。
根據嘉義市觀光新聞處統計，來到嘉義市的自由行旅客在2年前達到748515人次，超過團體旅客的723455人次，目前自由行旅客大約佔6成，可見國際旅遊趨勢已有很大的變化。
去年年底由交通部觀光局評選成為107年度最佳借問站站長的愛木村，非常高興又有5家新血加入，愛木村老闆顏維德表示，在地人的舉手之勞，對於旅客來說，是能否留下美好旅行記憶的關鍵。
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