雲縣提升營養午餐費達全國平均 差額縣府負責

2019-02-22 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



為讓孩子們的營養午餐，雲林縣長張麗善（左三）今宣布，自下周一起，全縣中小學生營養午餐費中的食材費23.8元，要提升到與全國平均30.9元相等，每人每餐補助7.1元，差額由縣府全額負責。記者邱奕能／攝影 分享 facebook 為讓孩子們的營養午餐，雲林縣長張麗善今宣布，自下周一起，全縣中小學生營養午餐費中的食材費23.8元，要提升到與全國平均30.9元相等，每人每餐補助7.1元，差額由縣府全額負責。

提升中小學生營養午餐費，讓孩子吃得飽、吃得營養，家長減輕負擔，孩子吃的有保障，是張麗善選前教育政見之一，今她兌現選前承諾，正式宣告縣府負責提升縣內中小學孩童的營養午餐費食材費。

為負擔營養午餐差額，每年縣府需另行支出8500萬，全縣186所公立國中小內的近55000位學生與教職員工共同受惠，經費由台塑企業贊助。

張麗善表示，苦不能苦孩子，窮不能窮教育，這不僅只是一個口號，縣府要身體力行來做到。為讓孩子吃到營養、吃到健康，縣府團隊也邀雲縣營養師公會及癌症關懷基金會共同設計菜單，讓孩子營養加值。

張麗善指出，補助後的營養午餐，每周以加菜2次為原則，供應菜色以雙主菜及點心為主，增加菜色豐富度，她也特別感謝鎮東國小麵食中心，提供全縣麵條、麵包給所有學校享用。