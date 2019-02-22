嘿喲嘿喲拔蘿蔔 台南紅將軍胡蘿蔔節228登場
「全台最好吃的胡蘿蔔」。台南將軍區農會總幹事吳明成表示，將軍區胡蘿蔔種植面積廣達270公頃，是區內的主要農產業，主要採契作，年產值達8千萬，除內銷也外銷到香港和日本；將軍區地理環境得天獨厚，位在海邊，冬季日夜溫差大，生長期長達4個月，讓當地的胡蘿蔔特別鮮美。
吳明成指出，今年的胡蘿蔔產業文化活動將於28日在將軍國中登場，有四健、家政成果展、農特產品及各種蔬果、種苗展售，創意ＤＩＹ等活動，更有家政班推出胡蘿蔔創意料理，加上親子拔蘿蔔體驗等，活動內容相當豐富，值得大家參與。家政班員也有拿手的風味餐，每人250元，有胡蘿蔔風味餐加大福DIY，限量80名採預約報名；現場也有牛蒡飯、碗粿、麻香油飯、皮蛋瘦粥每份品嘗價50元，胡蘿蔔饅頭10元
將軍區有「胡蘿蔔的故鄉」，今年雖因暖冬影響，胡蘿蔔減產近兩成，但品質沒受到影響，目前正值採收季節，處處可見農忙景象，今年結合南21線的木棉道，邀請遊客一起來品嘗胡蘿蔔及賞花，嘿喲嘿喲拔蘿蔔是每年最受歡迎的田野體驗活動，年年都吸引許多親子參加，樂享拔蘿蔔樂趣。將有2梯次，分別在2月28日及3月3日，除了拔蘿蔔外，還能品嘗地方風味餐，報名可洽將軍農會推廣部（06）7944790。
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