龍崎掩埋場蘇貞昌喊停 環團要求同時撤銷環評

2019-02-22 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



經濟部工業局規畫在龍崎設置掩埋場，蘇貞昌日前在立法院答詢宣布開發案展延許可3月到期後，將不再展延。不過環保團體認為，歐欣案的環評、環差定稿本、水土保持計畫仍具法律效力，要求照深澳電廠案，撤銷或廢止此案的環評、環差。

龍崎設置掩埋場的開發公司為歐新公司。環團今天再公布歐欣場址北邊約400公尺有溫泉味的地下水，東北邊約二公里龍崎龍船里有泥火山，終年噴出泥槳，最新發現，歐欣場址東南側100公尺範圍內有泥火山活動現象，一直噴出泥槳及地下水。

本案地下水調查單位台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，種種證據顯示歐欣場址及鄰近區域有泥火山、地下水、溫泉。她表示，歐欣公司環評書及水保計畫隱瞞場址有地下水，邊坡穩定分析資料有錯，也沒有依照法規進行乾溼二季及暴雨後量測地下水，明顯違法水土保持技術規範等法規，請蘇貞昌院長比照深澳案，撤銷龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案環評、環差，請台南市政府撤銷水土保持計畫。

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師表示，當初環評時未考量到有地下水的重要資訊，原環評處分屬違法處分，環保署應依行政程序法第117條撤銷；上級機關行政院，亦得依同條撤銷。

她說，縱不願承認當初通過的行政處分違法，在有地下水的地方蓋事業廢棄物掩埋場，有汙染水源之疑慮，為防止或除去對公益之重大危害，至少也該依行政程序法第123條廢止原環評處分。

環團請台大地質系陳文山教授判讀龍崎牛埔鑽井岩心。陳文山表示，因為龍船斷層走向呈北東約10度，斷層帶寬度(西側)可達數百公尺，此鑽井位在地表龍船斷層西側約500公尺。從岩芯紀錄來看，分布密集的斷層剪切構造，尤其在深度 20 公尺至 29 公尺之間。由於斷層剪切構造的走向都會與斷層走向平行，而龍船斷層走向呈北東約10度，因此依據斷層走向，此鑽井所呈現的斷層剪切構造也會延伸至歐欣場區內。他推測歐欣場區內的岩盤也會呈現密集的斷層剪切構造。另外，由內門、龍崎、田寮等泥火山噴泉顯示，此區域也可能存在活動性的泥火山湧泉。