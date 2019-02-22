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東石鄉日托中心揭牌 天主教堂結合老人日托複合經營

2019-02-22 11:33聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣老人比例全國居冠，縣府因應長照2.0政策，籌辦1鄉鎮市1老人日托中心，天主教嘉義教區提供偏鄉東石教堂，接受縣府補助改善設備，受托開辦日托中心，複合經營，創造教會、縣府及老人照護三贏，今天上午縣長翁章梁與主教鍾安住等來賓，共同主持東石鄉安德日間照顧中心揭牌儀式。

嘉縣面臨少子化及老化雙重夾擊，教會過去靠辦幼兒園自養福傳，隨著少子化，幼兒園招生困難多數停辦，因應老人照護需求，與政府合辦日托中心，收托照護輕度失能失智老人，嘉義教區提供偏鄉東石、番路及大埔鄉教堂，複合經營老人日托中心，有教堂神父及社工，照護老人身心靈。

安德日間照顧中心揭牌前，由在地三江國小鼓隊、東石國小型厝分校獅隊及社區媽媽暖場表演，縣長翁章梁由社會局長李政毅陪同，與東石鄉長林佳瑩、主教鍾安住，參觀照護設施，手拿彈力帶與老人小朋友一起做運動，場面溫馨熱鬧，翁章梁強調，照護老人是政府責任，籌辦1鄉鎮市1老人日托中心，提高照護人數比例到5成。

安德日托中心由社會局委託教區所屬安道社福基金會辦理，提供東石與鄰近鄉鎮老人照護，白天專車接送老人到中心，晚上載回家享天倫，可收托失智失能共30名長輩，由社工安排藝術創作、動腦記憶大考驗或簡易手工藝等，促進長輩健康課程與活動，提供長輩多元服務及在地、即時、便利社區照顧，提升生活品質及獨立生活能力，讓長輩安心終老，落實在地老化目標，有照護需求民眾請洽嘉義縣長照管理中心(05)3625750或安德日間照顧中心(05)3730125。

嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，老人及小朋友一起做彈力帶運動。記者魯永明／...
嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，老人及小朋友一起做彈力帶運動。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，縣長翁章梁(左)、天主教嘉義教區主教鍾安住...
嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，縣長翁章梁(左)、天主教嘉義教區主教鍾安住(右)與老人及小朋友一起玩遊戲。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，縣長翁章梁(後排自左至右)、天主教嘉義教區...
嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心揭牌啟用，縣長翁章梁(後排自左至右)、天主教嘉義教區主教鍾安住(中)東石鄉長林佳瑩(左)與老人及小朋友一起做彈力帶運動。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區提供偏鄉東石鄉教堂，接受縣府補助改善設備，受托開辦老人日托中心，複...
天主教嘉義教區提供偏鄉東石鄉教堂，接受縣府補助改善設備，受托開辦老人日托中心，複合經營，上午縣長翁章梁(左六)東石鄉長林佳瑩(左五)與主教鍾安住(右四)等來賓，慶祝安德日間照顧中心揭牌。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區提供偏鄉東石、番路及大埔鄉教堂，複合經營老人日托中心，有教堂神父及...
天主教嘉義教區提供偏鄉東石、番路及大埔鄉教堂，複合經營老人日托中心，有教堂神父及社工，照護老人身心靈。記者魯永明／攝影
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東石翁章梁教堂
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