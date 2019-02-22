東石鄉日托中心揭牌 天主教堂結合老人日托複合經營

2019-02-22 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人比例全國居冠，縣府因應長照2.0政策，籌辦1鄉鎮市1老人日托中心，天主教嘉義教區提供偏鄉東石鄉教堂，接受縣府補助改善設備，受托開辦日托中心，複合經營，創造教會、縣府及老人照護三贏，今天上午縣長翁章梁與主教鍾安住等來賓，共同主持東石鄉安德日間照顧中心揭牌儀式。

嘉縣面臨少子化及老化雙重夾擊，教會過去靠辦幼兒園自養福傳，隨著少子化，幼兒園招生困難多數停辦，因應老人照護需求，與政府合辦日托中心，收托照護輕度失能失智老人，嘉義教區提供偏鄉東石、番路及大埔鄉教堂，複合經營老人日托中心，有教堂神父及社工，照護老人身心靈。

安德日間照顧中心揭牌前，由在地三江國小鼓隊、東石國小型厝分校獅隊及社區媽媽暖場表演，縣長翁章梁由社會局長李政毅陪同，與東石鄉長林佳瑩、主教鍾安住，參觀照護設施，手拿彈力帶與老人小朋友一起做運動，場面溫馨熱鬧，翁章梁強調，照護老人是政府責任，籌辦1鄉鎮市1老人日托中心，提高照護人數比例到5成。