台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市規畫單軌捷運串連府城、南科、新營3大核心，去年底行政院已核定第一期藍線可行性研究，綠線目前將準備進行可行性研究，交通局指出，台南汽機車數量逐年攀升，為改善交通、空汙、減少私人運具等問題，有蓋捷運的必要性，第一期藍線初期估算每日運量約3萬人次，長期來看約7.6萬人。

台南市交通局今針對先進運輸系統優先路網到議會進行專案報告，捷運工程處長秦繼孔表示，台南市汽機車數量從104年到107年增加2.2％，道路不寬、容量有限，私人運具多、交通傷亡事故也多，加上軌道運輸能改善空汙等環境負荷問題，所以台南需要捷運。

秦繼孔說，新竹市府發現新闢道路及停車場雖可暫時解決交通問題，但導致私人運具增加，新增的道路及停車場馬上又不夠用，目前正規畫輕軌解決問題，基隆也在做可行性研究，「若台南再不做，新竹、基隆都會趕上我們」。

對於外界質疑為何要做高架單軌系統，秦繼孔表示，單軌結構較簡單，工期約6年，相較輕軌約10年來說工期少了3分之1，另外，單軌採用防制噪音措施，大概約60分貝，且有逃生步道；台南道路狹小，不適合做平面軌道，地下軌道則是造價昂貴，且潛盾方式恐造成透天厝等民宅傾斜。

交通局估計，第一期藍線營運初期估算一天運量3萬人次，長期可到7.6萬人次，利用軌道運輸和Tbike、公車相輔相成，解決交通問題。