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台南捷運藍線過關 綠、紅線尚未正式呈報政院

2019-02-21 23:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市交通局局長林炎成表示，「應該無關藍綠吧」，台南市之前提報先進運輸系統的藍線也是審了2年才經行政院核定，因為一定有不同的意見需要修正、補充說明。

他表示，台南市目前藍、綠、紅三線，除了藍線過關外，目前綠與紅線都還未正式報給行政院，可能是因為台南比起其他縣市規畫的時間較晚，行政院已核定今、明兩年總計1億1600萬元的規畫費用，但墊付案還卡在台南市議會，因為議員認為台南市財政困難，也許市議會最後會決議台南市不需要其他的捷運，市府也只能接受。

行政院捷運
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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