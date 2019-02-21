嘉義市鐵路高架化 市府盼降低38億自籌款

2019-02-21 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市政府交通處長鄭君健說，嘉義市鐵路高架化工程是中央核定的計畫，現任市長黃敏惠也相當支持鐵路高架化，目前進度照常，相關計畫沒有因市長由綠轉藍「改朝換代」而更動，預計下月還有第二標臨時軌工程動工，今年底第三標臨時軌工程也會啟動。

嘉義市鐵路高架化工程由中央補助200億，地方自籌38億餘元，黃敏惠提到，希望有機會降低鐵高工程地方自籌款，38億對中央是小錢，對地方是天文數字，希望中央能協助。