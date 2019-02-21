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先天宮百萬大龜王擲筊賽 2人對決擲3聖杯贏家

2019-02-21 20:05聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣東石鄉先天宮慶祝元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年得主峻溢海產行今年還願加碼2180台斤，總重量達24688台斤，由米包22490台斤、鳳片糕2198台斤組成，還有金牌參兩、金龜參錢，紅包3萬6000元，整組大龜王價值逾百萬元，今晚2人pk擲筊，由台中寶積國際貿易公司代表擲3聖杯，贏大龜王。

依宗教民俗，信眾參加求乞大龜王免費，但擲中大龜王，明年要加碼還願，因此報名者不多，廟方說，報名大龜王只有1人及台中寶積國際貿易公司，另2、3、4、5隻龜依體積大小排列，共30多人報名。

晚間7點，「求乞大龜王」儀式在廟正殿登場，大批信眾圍觀，氣氛緊張，廟方先舉行擲大龜王，先上場女子手拿筊杯默念，擲出2聖杯，接著寶積國際貿易公司男性代表上場，在眾人歡呼下，擲3聖杯，贏大龜王。

廟方說，大龜王得主將擇吉日迎回大龜王，擲筊獲大龜王，神明會庇佑發財，明年加碼還願製作大龜王，提供信眾乞龜，求得大龜王得主隔年須加碼還願，因此大龜王重量逐年增加；今年元宵節前，峻溢海產行將大龜王運回先天宮，還請來36名鋼管女舞者表演，場靦面盛大，熱鬧滾滾。

先天宮面海建廟至今逾300年歷史，建築典雅壯觀，是漁民信仰中心，主要供奉神明為代旨李千歲、五年千歲十三天王，配祀神明有五府千歲、蕭府太傅、保生大帝、紀府千歲、廣澤尊王、魁星爺、孔子、郊緣媽祖、註生娘娘。

嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲...
嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲筊，由台中寶積國際貿易公司代表擲3聖杯，贏大龜王。圖／廟方提供
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嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元大龜王，今晚2人pk擲筊...
嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元大龜王，今晚2人pk擲筊，由台中寶積國際貿易公司代表擲3聖杯，贏大龜王。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲...
嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲筊，由台中寶積國際貿易公司代表擲3聖杯，贏大龜王。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲...
嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，價值逾百萬元的大龜王，今晚2人pk擲筊，由台中寶積國際貿易公司代表擲3聖杯，贏大龜王。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，廟前廣場擺放五隻大小不一的米龜。記者...
嘉義縣東石鄉先天宮慶元宵「求乞大龜王」儀式，廟前廣場擺放五隻大小不一的米龜。記者魯永明／攝影
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