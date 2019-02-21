女青農江曉琪栽培小果番茄 嘉義縣評鑑賽奪冠

2019-02-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣精緻農業協會日前在縣府創新學院舉辦第三屆小果番茄評鑑比賽，由番路鄉「后羿農場」青農江曉琪奪冠，縣長翁章梁頒獎表揚，江曉琪今天說，番路氣候溫差大，栽培條件佳，有台中農試所專家協助，加上用心栽培管理，才能脫穎而出，農場觀光果園，開放採果也有宅配。

從小在花蓮長大的江曉琪，小時候喜歡田園生活，家裡種許多蔬菜，求學讀嘉義大學園藝系，愛上嘉義，畢業後與番路鄉務農丈夫經營后羿農場，她說，農場用溫網室栽培2分地玉女品種小番茄，比賽甜度14度，參加第三屆小果番茄評鑑比賽奪冠。

縣府農業處說，小果番茄評鑑比賽第一階段農民互相盲評，選出6人進入第二階段，再由現場專家與農民評鑑，最後由得獎農民發表栽植經驗及心得互相交流。比賽結果:冠軍江曉琪，亞軍謝俊宏及蔡尚捷，季軍吳世彥 、呂昆霖及郭德杉。

位於北回歸線的嘉義，冬季日照充足、日夜溫差大等因素，適合小果番茄生長，優良的品質不僅在市場大受歡迎，更連年獲得全國小果番茄競賽半數以上獎項，去年更囊括多數獎項，辦評鑑比賽希望農民以參賽者角度互相盲評，品嘗其他農民栽培出的小果番茄，以明暗碼轉換方式客觀的評鑑各家的小果番茄，並能從中發掘不同的口感及酸甜度，促進交流。