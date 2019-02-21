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台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

根據台南市府規劃，台南市先進運輸系統包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億，中央補助426.26億，地方自籌354.14億，其中綠線將規劃座落於西門路，市議員林美燕今召開記者會，遞交當地9位里長以及近300名居民陳情書表達抗議，質疑西門路只有20公尺路寬且平日車流易壅塞，是台南重要心臟地帶之一，如果增設捷運，縮小車道加上噪音，恐怕淪為最黑暗的「城市毒瘤」。

台南市捷運工程處長秦繼孔強調，捷運綠線路線尚未定案，且澄清台南捷運採取更輕巧的單軌系統設計，不是民眾所想像台北捷運或高雄捷運那種輕軌，所採用的單軌墩柱量體比輕軌小，遮空率低，即單軌以軌道樑行駛，除軌道樑以外，均為透空，對兩側商家壓迫感較小。承諾計畫須至市議會報告及舉辦公聽會，進行環境影響評估後，完全化解民眾疑慮後才能會施工。

林美燕表示，在新北市因捷運環狀線施工，造成道路縮減，上下班車流尖峰時刻，從未停止過塞車，甚至連救護車要通過，汽機車駕駛人都難以讓道，也讓景平路冠上「道路又亂又塞車」汙名。另，高雄美麗島站也因豎立「捷運之心」站體龐大且過高，擋住附近店家、住家的出入口與動線，造成不便與困擾，周遭無法停車、人潮銳減，衝擊到商圈生意。林美燕議員表示，自有捷運計畫開始，地方的聲音從沒停過，政府真的有聽到嗎，是否有對里民、里長、民代的陳情開過公聽會嗎？她諷市府還是只是「青菜公公、聽聽」而已。

淺草里里長也是中西區里長聯誼會會長陳建國指出，西門路是台南重要心臟地帶，憂心捷運蓋在這裡，未來運行會更壅塞，日本沖繩高架捷運走的大都是六線道或是40米寬以上道路，且兩旁大樓有適當距離，盡可能使用公園與河川上方，而台南的高架捷運卻要架在路寬僅二十公尺舊城區上，不僅干擾沿線住戶，生活有壓迫感，日後行駛噪音，也是隱憂之一。

林美燕遞交民眾陳情書，由台南市議會秘書長郭伊彬代收，林美燕希望將此案移送即將成立的市議會人民請願中心，由人民請願中心市議會協調市政府針對沿路居民做調查與說明，且能夠儘速舉行與民眾面對面的公聽會，以符合民意。

台南市西門路沿線居民代表今天在市議員林美燕（左三）陪同下，遞交反對輕軌的陳情書。...
台南市西門路沿線居民代表今天在市議員林美燕（左三）陪同下，遞交反對輕軌的陳情書。圖／議會提供
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台南市西門路沿線居民代表今天在市議員林美燕（中）陪同下，遞交反對輕軌的陳情書。圖...
台南市西門路沿線居民代表今天在市議員林美燕（中）陪同下，遞交反對輕軌的陳情書。圖／議會提供
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捷運環狀線塞車
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