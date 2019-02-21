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日治台南水道修復 一睹近百年前供水全貌

2019-02-21 17:04中央社 台南21日電

面積廣達56公頃，擁有多棟建築的日治台南水道，經過9年的修復，今年2月完工，如今只剩景觀展示工程，預定今年就能全區開放，讓人一睹近百年前台南供水系統的全貌。

日治台南水道位於台南市山上區，目的是改善台南用水品質。台灣總督府衛生顧問技師巴爾登（W.K.Burton）和學生兼助手濱野彌四郎1897年（明治30年）著手進行台南地區水源水質調查，1912年（大正元年）開始興建台南水道，工期共歷時10年之久。

台南水道的水源取自曾文溪，經唧筒揚水至沉澱池沉澱後再送至濾過器室，經加藥（明礬及曹達藥劑等）過濾等過程，達到淨水標準，再利用送出唧筒室將水送至南側山上淨水池內貯水，最後以重力給水方式，供應整個台南市居民的民生用水。

二戰後，台南水道供水如故，但因台南用水量大增，接手的台灣自來水公司另闢設施，台南水道才除役閒置，捐贈給台南市政府。

日治台南水道2002年被台南縣政府指定為縣定古蹟，2005年指定為國定古蹟，古蹟範圍包含「淨水池區」與「水源地區」兩大區域，土地面積56公頃。淨水池區的古蹟本體是淨水池、量水器室、大階梯；水源地區的古蹟本體是快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室、送出唧筒室。

台南市政府2010年開始進行「淨水池區」修復工程，總經費新台幣4000萬元，2013年完工後開放參觀。「水源地區」2016年啟動修復，總經費2億3000萬元，今年2月完工。

台南市文化資產管理處人員今天表示，日治台南水道區域10座建築中，4座日治建築被列為古蹟，其中1座因長年光線昏暗，宛如天然洞穴，吸引蝙蝠族群棲息，意外發展成難得的蝙蝠實境生態。

目前，水源地區只剩展示景觀工程施工中，文資處預估日治台南水道今年就可全區開放，相當值得一遊。

國定古蹟修復建築
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