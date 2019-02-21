神秘宗教習俗「觀四腳神」重現 童如青蛙四處跳

2019-02-21 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣東石鄉先天宮昨晚舉行罕見宗教習俗「觀四腳神」，群眾手持香包圍著被紅布矇住眼睛插香的起乩孩童，高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公來帶路」，眾人呼喊青蛙神附身，孩童不知不覺像青蛙上下跳動，這項失傳近半世紀的神秘宗教習俗童玩，4年前恢復在元宵夜舉辦。

「觀四腳神」原定元宵夜舉行，因當晚先天宮廣場有夜市，延到昨晚舉行，臉書社群「東石之美」版主余仁傑全程直播，讓人看了嘖嘖稱奇，影片今天引發網友熱議，在5分多鐘影片，看見群眾圍著紅布矇住眼睛插香起乩孩童，不斷高喊「四腳神、四腳肚，土地公伯來找路」。

大人小孩拿香齊聲大喊四腳神，中間蹲著孩童，眼睛綁紅布，身子彎曲頭低低，繞圈圈，越喊越急，廟方人員拿香燒金紙，在起乩孩童頭上比畫、進行儀式，接著拿出大把大把香在空中揮舞。

孩童雙手趴地，身體前後搖晃，聲音喊得急促又大聲，口中四腳神就是青蛙，起乩孩童頭上插香上下跳動，青蛙神上身無法控制，有名孩童跳完身體癱軟，被大人抱著喚醒。

先天宮祭典組長黃進豐說，「觀四腳神」是早期農村宗教習俗，來源不可考，前晚共5名孩子1名大人參加，活動無危險性，與乩童起乩提供信眾問事不同，4年前恢復元宵夜舉行。

小時候曾玩過此習俗的嘉義區漁會推廣股長吳純裕說，習俗年代久遠，快被遺忘了，習俗是農村童趣，由於「四腳神」活蹦亂跳，跳到池塘或水溝很危險，後來習俗禁止，先天宮恢復辦理，前縣長張花冠任內首次觀看，像好奇寶寶，跟著小朋友拿香繞圈子，直說好好玩。

嘉義縣東石鄉先天宮昨晚舉行罕見宗教習俗「觀四腳神」，群眾手持香包圍著被紅布矇住眼睛插香的起乩孩童，高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公來帶路」，眾人呼喊青蛙神附身，孩童不知不覺像青蛙上下跳動。記者魯永明／翻攝 分享 facebook

嘉義縣東石鄉先天宮昨晚舉行罕見宗教習俗「觀四腳神」，群眾手持香包圍著被紅布矇住眼睛插香的起乩孩童，高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公來帶路」，眾人呼喊青蛙神附身，孩童不知不覺像青蛙上下跳動。記者魯永明／翻攝 分享 facebook