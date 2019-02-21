影／台南台江文化中心開鑼大戲 「月湧台江」先登場

2019-02-21 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安南區台江文化中心三場開鑼大戲，民族管弦樂團「月湧台江」2月23日率先登場，稻草人現代舞蹈團3月2日、3日表演「秋水」，福爾摩沙馬戲團3月9日演出「悟空」，台江文化中心歡迎民眾「相揪」來觀賞精彩的藝文響宴。

民族管弦樂團、稻草人現代舞蹈團及福爾摩沙馬戲團，今天中午並參加記者會演出部分節目。

「月湧台江」後天晚間7點30分演出，台南市民族管弦樂團由團長劉文祥指揮，當晚演出「龍鄉狂歡節」、「豐收鑼鼓」及「生日快樂」等多節奏輕快，旋律優美動人樂曲。

稻草人現代舞蹈團與「金曲歌王」謝銘祐謝銘祐合作的舞蹈作品《秋水》，舞團藝術總監羅文瑾以舞蹈劇場結合影像多媒材創作手法，點出安平傳奇人物金小姐母女的傳奇愛情故事；「秋水」舞出聯繫兩代宿命，跨國之戀漫長等待。3月2日下午2點30分，晚間7點30分、3月3日下午2點30分共三場。

FOCA福爾摩沙馬戲團的全新製作「悟空」， 以吳承恩《西遊記》中第一回到第七回的故事情節為藍本，發掘孫悟空的冒險故事，以馬戲的元素，綢吊、大環、地圈、翻滾、特技等，呈現出花果山樂園，展現美猴王孫悟空不斷挑戰自我與威權的故事。3月9日晚間7點30分登場。

台江文化中心說，民眾選購全部三檔節目享75折優惠，安南區在地市民每場都享75折優惠。