被指跑道不如國小校園 嘉大校長有話要說

2019-02-21 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市大同國小的PU跑道本月15日啟用，環境煥然一新。圖／大同國小提供 分享 facebook

嘉義市培元里長蔡坤龍今天透過社群為里民發聲，呈現嘉市大同國小與嘉大新民校區2個跑道現況「超級比一比」，畫面中剛啟用的大同國小跑道相當新穎，與嘉大新民校區老舊的跑道形成強烈對比。

對此，嘉義大學校長艾群說，嘉大有蘭潭、新民、民雄及林森等校區，其中林森校區跑道已沒使用，其餘3個校區跑道確實面臨老化問題，蘭潭校區跑道有20年歷史、新民校區14年、民雄校區18年，一座400公尺跑道換新經費需2000萬元，比國小200公尺跑道要付出更高成本。

艾群說，今年適逢嘉大百年校慶，蘭潭校區跑道近期會發包施工，預計在10月底前完工，11月校慶就能啟用。至於新民校區、民雄校區的跑道，仍要設法取得經費才能修繕或更新。

蔡坤龍表示，PO出照片的用意是為里民的運動權益發聲，培元里民的運動場所通常會就近選擇大同國小或嘉大新民校區，大同國小跑道環境新，但因為缺乏夜間照明，想夜間運動的里民，通常會選擇嘉大新民校區。

蔡認為，大學校園社區化已是趨勢，嘉大和社區敦親睦鄰互動不錯，仍希望學校能重視新民校區的跑道環境，並加以改善，才是學生、社區之福。

嘉義市大同國小的PU跑道是在本月15日啟用，校長盧淑娟說，原先的紅土跑道容易風吹揚塵，或讓運動者跌倒受傷，獲得體育署補助經費297萬餘元及市府補助25萬餘元進行整建，帶給全校師生及社區民眾優質的運動環境。

校園裡有新跑道，師生都相當興奮。六年一班學生李泓誼說，再幾個月就要畢業，很高興學校終於有PU跑道，跑步更加安全、舒服。

家長會前會長呂耀宏談到，等待多年，看到PU跑道誕生，家長也感到雀躍，孩子能在跑道上盡情奔馳，不怕跌倒滿身傷及塵土飛揚的不適感。

盧淑娟說，每天早上7時10分前、下午4時以後及假日，校園內跑道開放給社區使用，歡迎社區民眾多運用，並加以愛護。

嘉義市培元里長蔡坤龍（左）今天透過社群為里民發聲，呈現嘉市大同國小與嘉大新民校區2個跑道現況「超級比一比」。本報資料照片 分享 facebook

嘉義市培元里長蔡坤龍今天透過社群為里民發聲，呈現嘉市大同國小與嘉大新民校區2個跑道現況「超級比一比」，畫面中剛啟用的大同國小跑道相當新穎，與嘉大新民校區老舊的跑道形成強烈對比。圖／蔡坤龍提供 分享 facebook

嘉義市大同國小的PU跑道本月15日啟用，環境煥然一新。圖／蔡坤龍提供 分享 facebook