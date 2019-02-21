台南降房屋稅有困難？藍議員：鄭文燦敢、黃偉哲不敢

2019-02-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市長黃偉哲今天再度前往議會針對房屋稅相關進行專案報告，接受議員質詢。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

台南市議會上午召開房屋稅相關專案報告，市長黄偉哲承諾針對明年的房屋稅，將盡速在3月召開不動產評議委員會，討論調降，但議員要求今年5月收到的稅單，應馬上反應調降，黃偉哲表示，之前向財政部請示，不能再召開會議討論，但議員要求會再發文給中央請示。

而黃偉哲在會前接受媒體訪問時表示，目前的方向是民國90年7月到105年6月興建的房子，將回歸到105年的稅率，這部分將使台南市的稅收減少20億元，對台南來說是一筆很大的收入，所以未來「要有縮衣節食的準備」，很多的經費可能無法支出或打折。

市議會在上個月已經召開過一次房屋稅的專案報告，當時黃偉哲承諾會盡快召開不動產評價委員會，並朝向輕稅的方向努力，他個人是希望把105年7月後興建房子的稅率增幅調漲到60%以下（與105年稅率相較），但議會認為還有房屋核定單價、路段率及折舊率等調整的空間，同樣影響到房屋稅金，今天臨時會中再舉辦專案報告會議，要求黃偉哲到議會報告。

黃偉哲在報告中表示，目前財稅局已規畫調整折舊率、路段率等方案，將送交委員會審議。

但議員對此仍不滿，表示民眾今年5月即將收到的稅單，是去年7月到今年6月的房屋稅，還是調漲81%（與105年相較），黃偉哲之前在競選時承諾要凍漲房屋稅，並沒有做到，而黃則表示，選舉的時候是表示會朝凍漲的方向努力，但是去年到今年的稅金，已在105年的委員會議中決定，依法不能再調整。

財政局局長陳柏誠也表示，針對去年到今年的稅金是否可以開委員會議再討論，已去函財政部請示，都表示依法不能再開會討論；但議長郭信良表示，台北市政府的相關公文裡就表示可以開會討論，為何台南不行，要求市府出示相關公文。

國民黨籍議員王家貞表示，房屋稅是前任市長賴清德留下的爛攤子，但黃偉哲卻不敢推翻，但像是桃園市長鄭文燦就公開表示軍公教年改政策是不對的，「鄭文燦敢、黃偉哲卻不敢？」，要求市長要硬起來。

台南市長黃偉哲今天再度前往議會針對房屋稅相關進行專案報告，議員陳怡珍要求調降。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook