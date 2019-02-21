花季接力登場！台南學甲蜀葵花海 12種花色爭豔

2019-02-21 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南學甲蜀葵花海盛開，吸引遊客前往拍照。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

受到暖冬影響，台南學甲區蜀葵花已陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔。學甲區公所今年舉辦「2019唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，訂28日在光華里「蜀葵專區」開幕 ，今年預估可吸引逾10萬遊客前來踏青。

學甲區長邱志榮說，區公所為配合休耕農地活化政策，今年在休耕田區種植佔地5公頃的蜀葵花海，蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，蜀葵花語象徵「真誠的愛」。

為推廣蜀葵種植並配合活動行銷，學甲區公所同時舉辦「全國蜀葵花寫生比賽」及「學甲之美」攝影比賽，邀請全國愛好繪畫及攝影藝術的大小朋友前來學甲，透過畫筆及相機記錄蜀葵花海盛況，以及在地美好景致和豐富產業人文。

光華里長邱益在表示，每朵綻放的蜀葵花，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都需用心栽培與管理，公所連續六年不惜投入大量密集人力全力配合在地里長、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種。

學甲蜀葵花區没有華麗的裝飾，漫步花海鄉間田園，大口呼吸自然療癒氣息，可以撫慰身心、滋養情感，並抒解壓力。來自高雄的遊客陳小姐説，穿梭其間如入花海迷宮，蜜蜂、蝴蝶採蜜更展現生氣盎然。游小姐今天生日，男友特別陪她來花海拍照慶生。

學甲蜀葵花季，從每年2月中下旬可持續到4月，吸引約10萬人次前來參觀，今年蜀葵種植面積仍維持5公頃，搭配的小麥、油菜花，今年增加紅藜、百日草、仙草花、向日葵、…等，更增添豐富繽紛的層次新意。

另由在地子弟設計、轄區企業廠商及慈濟宮贊助經費，在現場架設創意花燈裝置藝術，結合市府環境保護局利用回收資源創作的美學作品展示，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景。

2月28日開幕當天，將恭請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，並邀請文化局所屬「臺南市民族管絃樂團」及在地中、小學樂隊、優秀樂團、樂手帶來精采高水準的演出，呈現「蜀葵花田」音樂嘉年華會的氛圍。

還有在地青年農民的安心無毒生鮮食材展售市集；歡樂園遊會；現場茶席見學；親子DIY體驗；打卡送好物等活動。

台灣鯛協會為推廣在地最新鮮的食材，推出「台灣鯛創意料理風味餐」接受民眾預訂，每桌2800元，訂桌成功即贈送200元園遊券，由協會免費提供台灣雕原料，才能夠把價格壓低，每年都是秒殺，訂桌電話（06）7824569

3月16日(周六)加碼在原地舉辦「蜀葵花藝術Party」，由在地藝術團體接力上陣，輪番演出，有創鼓、扯鈴、芭蕾、民俗舞蹈、搖滾樂團、霹靂舞、街舞、樂齡陶笛、流行歌曲演唱、魔術等精采表演，現場還有虱目魚丸免費品嘗及農特產品展售。

台南學甲蜀葵花海盛開，吸引遊客前往拍照。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

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