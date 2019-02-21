影╱郭國文指農產銷中是騙局 謝龍介：外行話不必回應

2019-02-21 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜「貨出得去、人進得來」引發「韓流」，不過台南市立委補選民進黨參選人郭國文今天公開質疑所謂的「貨出、人進」、農產銷陸根本是「政治騙局」，郭國文請來「水果政治學」一書的作者焦鈞、農委會前副主委李退之，抨擊韓國瑜及國民黨參選對手謝龍介「一再炫耀的中國訂單」，其實就是「政治訂單」，對方隨時可以停買、靠中國農民就死路一條，只有回歸農產專業才能台灣農業才能長久發展。

謝龍介則回嗆郭國文的邏輯若成立，那應該先去罵日本，先前台灣香蕉就是日本人說停買就停買才崩盤的，謝龍介說，郭國文可能對農產行銷不了解，以前也沒關心過農民，他回嗆郭表示，如果政府真的那麼關心農民，為何去年農民一再呼救都沒處理？「說那些外行話實在不必花時間多回應」，稍晚發言人會有公開聲明回應。

郭國文表示，謝龍介昨南下高雄與馬英九宣傳賣水果到中國，但讓人遺憾的是「拚經濟不應該是三億、五億漫天叫價。貨要出的去，單價當然也要盡量高，這都需要農民與農政單位長期的努力，並不能寄望特定國家的政治採買，雞蛋不能放在同一個籃裡，台灣的農產更要放眼世界的市場，而不是針對特別國家出口。

水果政治學一書的作者、農業評析作家焦鈞表示，「貨出的去，錢真的可以一直進來嗎？以謝龍介跨區到高雄銷售鳳梨的記者會說法，單一水果九成銷往單一國家中國，怎麼會是正常出口銷售？例如先前高雄宣稱貨賣出去了，福建平潭採購高雄農產品2千萬，但殊不知平潭根本沒有胃納程度消化台灣的出口的農產品，反倒只是借道平潭將台灣的農產品轉運到福州之後，再分運到中國其他市場；這樣一種『不知買家如何銷售』的出口生意，其所潛藏的風險，怎麼看都是一件不可思議的事情，這樣子明顯有目的訂單當然是為了政治，長期絕對不利於產業發展」。

李退之則指出，近5年鳳梨日本高價市場停滯，中國一枝獨秀爆量，基本上兩者外銷日本鳳梨是兩套不同的思路與操作模式在進行；中國以量取勝，日本是高價高品質，農民兩者都要。因此如何兼顧價格，以維持訂單的穩定性，讓農民的收益最大，這才是負責任的政府和政治人物的作為。

郭國文說，我們需要的是內外銷市場兼具，穩定且多元的出口訂單，不是依賴單一中國給的政治訂單，「請謝龍介明白，立法委員的角色不是炒短線生意人」，提出一套長治久安且穩定的產銷策略才是台灣農漁民之福，貨要出去，但不是賣一時，而是要拼永續，希望大家支持郭國文進入國會為台南農漁業者打拼」。