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嘉義帝寶爭議 水庫保護聯盟不排除再絕食抗議

2019-02-21 10:48聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

蘭潭水庫保護聯盟召集人謝建平今天到嘉義市調查站聲援「嘉義地寶」案件舉發人，並表示...
蘭潭水庫保護聯盟召集人謝建平今天到嘉義市調查站聲援「嘉義地寶」案件舉發人，並表示相關單位再不拆除違建將到嘉義市府廣場前絕食抗議。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市老爺建設負責人黃朝雲、李素如夫婦去年10月被蘭潭水庫保護聯盟爆料，在大雅路蘭潭保護區以「農舍」名義蓋「特權豪宅」，諷喻為「嘉義帝寶」，嘉義市議會認為有弊端，去年11月將全案移給嘉義市調查站，市調站今早傳該案舉發人陳韻如訊問，蘭潭水庫保護聯盟召集人謝建平陪同聲援，並表示相關機關再不拆除違建，他將到嘉義市政府前靜坐絕食抗議。

鏡周刊去年10月報黃朝雲、黃李素如夫妻，在大雅路一段蘭潭水庫保護區蓋一幢3層樓農舍，諷刺為「嘉義地寶」，嘉義市議會隔月接獲陳韻如舉發信件，成立專案小組，謝建平報告該違建的始末，議會專案小組決議將核發建照、使用執照，並涉及圖利或官商勾結等有違法疑慮情事，函送檢調單位、監察院調查。

嘉義市調查站表示，一切依據相關證據調查，今天請案件舉發人說明；謝建平今早聲援陳韻如，他不解案件從去年10月底在地方熱議，為何市調查站事隔3個月才有所動作，且嘉義市長黃敏惠已上任，到目前未看見市府對於違建物有任何處置。

黃朝雲夫婦澄清，興建過程均合法申請取得建照、使用執照，該做的說明都說了，不願再隨之起舞。

謝建平強調，「嘉義帝寶」就是違建，市府應盡速處置，否則他將再到市府前廣場絕食抗議，表達不滿。

嘉義市調查站今天請「嘉義地寶」案件舉發人陳韻如（右）說明。記者姜宜菁／攝影
嘉義市調查站今天請「嘉義地寶」案件舉發人陳韻如（右）說明。記者姜宜菁／攝影
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違建蘭潭水庫
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