半年沒下雨 南部春耕灌溉靠兩座水庫拚完灌

2019-02-21 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉南農田水利會春耕灌溉已經展開，但因半年來幾乎沒有明顯降雨，目前都要靠曾文和烏山頭水庫供應，嘉南農田水利會長楊明風表示，目前曾文和烏山頭水庫蓄水量合計為2.7億立方公尺，占有效水量百分之47，雖比去年同期蓄水多田千萬立方公尺，但不是很樂觀，因氣候變化很大，去年八8月23日後至今沒有一天降雨量超過五毫米，呼籲農民要節約用水。

楊明風說，一期作水稻作面積1萬8千公頃，從今年1月21日起供灌，約5月底前結束，計畫用水要2億3千多萬立方公尺，一期雜作面積4萬多公頃，計畫用水量是7千多萬立方公尺，兩者合計需水量要3億立方公尺，但近年來因應水情嚴峻，都採節水灌溉，目標是以二億三千萬立方公尺完成供灌。

楊明風指出，曾文和烏山頭水庫目前一天放水約4百萬立方公尺，面對水情嚴峻，會持續以去年5月底加強用水管理方式，充分利用掌水工日夜顧水，加強輪灌秩序的維持，農民只要遵守輪灌日不搶水，五月底完成灌溉絕沒有問題。

南區水資源局副局長鄒漢貴也說，目前曾文和烏山頭水庫有效蓄水量還有2億7千多萬立方公尺，南化水庫有5千3百多萬立方公尺，都屬正常，主要是從去年10月就提前因應展開節水，請農業單位加強灌溉管理以及跨區調度供應，目前高屏溪川流水仍充裕，就多用川流水，高雄每天支援5萬立方公尺自來水到台南，以保留更多的庫水留在水庫內，以因應未來的氣候變化。

嘉南春耕展開，由曾文和烏山頭水庫放水灌溉。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

烏山頭水庫目前由曾文水庫放水進行春耕灌溉。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

烏山頭水庫目前由曾文水庫放水進行春耕灌溉。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook