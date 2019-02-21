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中山師生走入鰲鼓溼地 實地踏查思考方案永續生態

2019-02-21 09:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學海洋環境及工程學系副教授陸曉筠二月帶領跨院系學生，走出校園，實地踏上位於嘉義縣東石鄉的鰲鼓濕地，參與「鰲鼓濕地工作坊」。學生們透過生態旅遊、永續魚塭養殖專家、當地機關及地方解說員等實務界觀點，探究如何結合社區現存的養殖產業與社區文化，發展生態旅遊產業，為居民帶來經濟收益，同時不忘維護濕地環境，永續生態。

「鰲鼓濕地工作坊」集結中華管理發展基金會、林務局嘉義林區管理處、植著設計有限公司，以及在地阮劇團夥伴的力量，激盪出無限的可能與想像。

「要守護國土，得先起身從教室出走！」陸曉筠回憶大學時期自己也是隨中山教授來到鰲鼓，發現此地豐富的自然生態，當時還被震天價響的鳥叫聲嚇個半死。這趟難忘的體驗意外在她心中埋下種子，負笈美國深造後，她回到鰲鼓參與濕地規畫，與團隊勇奪素有景觀界奧斯卡之稱的「美國景觀建築協會ASLA 」的「分析規畫領域專業組」首獎，這是台灣首次在此世界級大賽獲得殊榮。

陸曉筠認為，落實濕地保育比拿到國際大獎更重要。鰲鼓濕地規畫十年過去，她以鰲鼓2.0緊扣中山大學共學群議題「永續生態」，課程主軸除了生態維護，也重視生態產業的永續。例如搭配地方環境與物產特色，謹慎地投入行銷規畫。

她提醒學生觀察與發想：現行抵達濕地社區的公共運輸尚不便利，如何成就生態旅遊？倘若交通運輸不是問題，大量旅客湧進，如何能在保護核心濕地候鳥棲息地，又能不打擾社區現有的生活方式與文化。此外，社區是否具有足夠人力，以及建全機制，來承載龐大的人流？中山師生、居民及業界教師透過兩天一夜的工作坊激盪腦力。

野FUN生態實業總經理賴鵬智指出，濕地開放民眾自行開車進入，但即使每年候鳥季都帶來人潮，卻難以與社區生態解說窗口連結，「人進來了，卻有斷層」。而具有經濟效益的誘因，才是地方投入生態保育與旅遊的重要基底，但現在亟需克服的是偏鄉高齡化問題。

峰漁公司創辦人劉建伸感受「要兼顧愛情與麵包並非易事」，地方產業主要需考量整體的生態永續，但也得兼顧經濟效益。在投入生態化養殖時，若能同步思考可容納的旅客與消費者數量，形成一永續循環經濟，才能持續維護國土生態。

中山大學師生實地踏上嘉義縣東石鄉的鰲鼓溼地，參與「鰲鼓溼地工作坊」激盪腦力永續生...
中山大學師生實地踏上嘉義縣東石鄉的鰲鼓溼地，參與「鰲鼓溼地工作坊」激盪腦力永續生態。圖／中山大學提供
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中山大學師生實地踏上嘉義縣東石鄉的鰲鼓溼地，參與「鰲鼓溼地工作坊」激盪腦力永續生...
中山大學師生實地踏上嘉義縣東石鄉的鰲鼓溼地，參與「鰲鼓溼地工作坊」激盪腦力永續生態。圖／中山大學提供
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鰲鼓濕地經濟生態旅遊
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