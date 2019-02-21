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種水耕蔬菜學習生命和人際互動 協進國小推「綠療」

2019-02-21 08:18聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南中西區協進國小室內水耕教室昨天上午舉辦成果分享會，學校不僅讓孩子們從水耕當中學習植物的培養，還自創結合輔導課程 ，讓孩子從水耕當中體悟人生。

協進國小原有戶外水耕棚架14座，安排課程教導學生如何移植苗仔及水耕的相關知識。然近幾年氣候變化劇烈，白天高溫每每創新紀錄，已不適合進行長時間的戶外課程教學；且戶外棚架每逢風災易受創。   

學校最近將室外水耕移入由舊圖書館改裝的室內水耕教室，三年級的學生透過課程的安排將可學習到：1.種植水耕蔬菜的過程及相關知識。2.比較水耕及土耕的差別與優缺。教學活動以實作方式，讓學生體驗水耕蔬菜培育的流程，能比較出水耕與土耕作物的差別，就是沒有土壤可能殘留的農藥毒素或病蟲害，水耕蔬菜清洗更容易，稍微用清水沖一沖就可直接料理；更進而培養學生食育的精神及體悟豐碩成果必有一番辛勞的付出。   

四年級的學生將在水耕蔬菜-複習篇的課程中，經由學習單統整出水耕蔬菜重要的生長條件，並釐清相關迷思概念或問題，傳達學校推廣水耕蔬菜的用意與好處，以作為後續課程的基礎概念。   

接著進入水耕蔬菜─減碳篇的課程，先了解何謂「減碳行為」，為何要減碳來理解商品產出過程的整個生命週期所產生的二氧化碳排放管道，進而分析水耕蔬菜栽種可以減碳的項目，引導學生認同減碳的理念，並徹底落實。   

最後在水耕蔬菜─產銷履歷篇的課程中學生將學到產銷履歷制度的必要性、認證過程、優點，並透過產銷履歷制度，樂於推廣學校栽種的水耕蔬菜。

協進更自己獨創水耕蔬菜與輔導之療癒課程的結合，是孩子們的「綠癒教室」，以蔬菜成長循環從育苗、種植、記錄與觀察、包裝販賣，一條龍都是孩子去執行種植工作，由老師從旁協助支援，體驗種植的生命課題。

特別對於弱勢孩童的小團體，藉由專輔導師創意課程，結合輔導與諮商技術，像這學期推動的課程是「友情發芽了」，針對一年級新生指導人際關係互動方法，引用種植水耕蔬菜的過程中去實施人際關係的技巧與策略，讓孩子體認培育生命的辛勞，而轉化心念與行為的改變。

台南中西區協進國小室內水耕教室昨天舉辦成果分享。圖/學校提供
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台南中西區協進國小室內水耕教室昨天舉辦成果分享。圖/學校提供
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減碳履歷
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