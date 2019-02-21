挑戰你的味覺 微熱山丘和馬國企業合作推榴槤蛋捲

2019-02-21 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



知名鳳梨酥「微熱山丘」昨天推出新產品，是以馬來西亞榴槤做的「D24榴槤蛋捲」，挑戰消費者的接受度，楊姓粉領族說，以前不敢吃榴槤、甚至聞到味道就不舒服，榴槤蛋捲保有榴槤的風味，但不那麼刺鼻，讓她安心品嘗榴槤產品。

微熱山丘創辦人許銘仁說，微熱山丘「全球果實計劃」，希望以共好精神與全球農業生產者合作、提升各地特色水果的價值，並以打造鳳梨酥的經驗，成為各地農業的合作夥伴。

「全球果實」第一個計畫就是與馬來西亞當地Sunny Food企業合作，推出全新品牌「FORBIDDEN」，首發商品「D24榴槤蛋捲」昨天限量上市，下一波還將以中東特色椰棗等開發新品牌、新商品。

許銘仁認為，用同理心去深入認識全球各地的農產品、農民、市場及消費者，讓「微熱山丘」的品牌精神、企業理念及台灣特色的東西得到不同國家消費者的認同，並且先考量如何幫助當地農民銷售農產，而產品由微熱山丘為品質做好把關，產品真實、天然、美味，無人工添加。