農民買農機具 農委會：補助增至8億

2019-02-21 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



農委會主委陳吉仲到台南參觀各式小型農機。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

為解決農村缺工及老化等問題，農委會主委陳吉仲昨在台南宣布，農民購買小型農機具今年補助一口氣提高到八億元，除農民受惠，也可帶動國內農機等相關產業發展。補助依實際購買價格補助三分之一，申請日期三月十五日至十月卅一日。

陳吉仲說，「這個政策農民是有感的」，今年補助農民購買十六種小型農機具，預估有八萬農民受惠，希望解決農業缺工問題，帶動農機產業蓬勃發展。