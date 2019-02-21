親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

農民買農機具 農委會：補助增至8億

2019-02-21 00:38聯合報 記者吳淑玲／台南報導

農委會主委陳吉仲到台南參觀各式小型農機。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲到台南參觀各式小型農機。記者吳淑玲／攝影
分享

為解決農村缺工及老化等問題，農委會主委陳吉仲昨在台南宣布，農民購買小型農機具今年補助一口氣提高到八億元，除農民受惠，也可帶動國內農機等相關產業發展。補助依實際購買價格補助三分之一，申請日期三月十五日至十月卅一日。

陳吉仲說，「這個政策農民是有感的」，今年補助農民購買十六種小型農機具，預估有八萬農民受惠，希望解決農業缺工問題，帶動農機產業蓬勃發展。

農民陳吉仲
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

為了圓夢 天文迷霸氣蓋出一座星象館

2019-02-20 18:57

郭明賓職缺遞補否 檢律不同調

2019-02-20 23:49

嘉縣老人食堂 添「溫馨廚房」

2019-02-20 23:46

斗南靖興社區 將有活動中心了

2019-02-20 23:45

南市法制處長／陳月端 一通電話服務就到

2019-02-20 23:44

全台首本濕地繪本 學甲濕地逾20年打造生態樂園

2019-02-20 19:46

台灣國際蘭展─蘭創館搶先看 逾500文創商品創新高

2019-02-20 19:36

百歲人瑞贈地 居民期盼的活動中心今動土

2019-02-20 17:47

雲林50年來最乾的一次 山區缺水、茶樹枯黃

2019-02-20 17:02

2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

南市推動「陽光電城2.0計畫」可望今年提前達到1GW目標

2019-02-20 15:18

影／超豪華！嘉縣太保日照中心裝潢媲美飯店

2019-02-20 15:06

國民黨嘉義市黨部遭拍賣 無人投標

2019-02-20 14:43

余天直播美食 還秀與余祥銓學貓叫賣萌畫面

2019-02-20 14:00

AIT美台關係特展來嘉 多媒體展示有看頭

2019-02-20 13:19

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

人生第一個成年禮 費用捐公益意義加倍

2019-02-20 12:24

影／無形文化資產藝師陳明山 要建布景博物館

2019-02-20 11:58

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

原來菸花這麼漂亮 攝影家栽種全程記錄菸葉文化

2019-02-20 10:05
看更多

熱門文章

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

土城員和青年社宅動土 543戶2021年底完工

2019-02-20 12:04

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

影／沒公德心！台灣燈會開幕爆滿 民眾竟踩燈飾搶卡位

2019-02-20 16:27

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33

石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41

呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

基隆這間公廁有免治馬桶 還能欣賞嘉明湖等高山風景照

2019-02-20 18:10

1天113件保護案通報 苗栗集中派案中心開「紅盤」

2019-02-20 14:17

雲林50年來最乾的一次 山區缺水、茶樹枯黃

2019-02-20 17:02

藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51

臺中監獄收容人花燈獲獎 矯正機關連11年奪「燈王」

2019-02-20 21:05

2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41

為花蓮垃圾危機尋解方 環保局持續推動台泥水泥窯代燒

2019-02-20 16:49

為了圓夢 天文迷霸氣蓋出一座星象館

2019-02-20 18:57

基隆招考清潔隊出現假簡章 多名議員被騙分享

2019-02-20 20:21

彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33

春耕農機沾土上路害騎士「犁田」 宜蘭最高罰6千

2019-02-20 09:22

3月全面開島！揭開金門「大膽島」神秘面紗

2019-02-20 13:05

桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25

6生實驗燒傷老師忙善後 受訓途中被車撞死

2019-02-20 10:28

苗縣爭取400戶包租代管社宅 有意願者盡速登記建檔

2019-02-20 18:50

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top