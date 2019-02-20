全台首本濕地繪本 學甲濕地逾20年打造生態樂園

2019-02-20 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



歷經地層下陷、遷村，台南市學甲濕地歷經20多年努力，打造成生態樂園，今發表「學甲濕地故事繪本」，也是全台第一本「濕地繪本」，希望透過淺顯文字與圖案，見證點滴，散播綠色種子。

「學甲濕地故事繪本」以「濕地保育應向下扎根」為創作理念，委請台南市生態保育學會與與學甲國小創作，透過繪本帶領各界深入認識學甲濕地，共有40頁，首刷500本；今天發表會上，贈送學甲區5所國小各20本。

台南市政府農業局森林及自然保育科長楊錦樹表示，學甲濕地是300多年前潟湖，因土石淤積成了陸地，而有了筏仔頭老聚落，20多年前又因氣候變化海平面上升，養殖業者超抽地下水地層下陷，導致土地逐步鹽化和下沉兩聚落不得不廢村遷址。而後以10年時間，採生態、休耕模式，讓土地自然發展，讓農地轉型復育成濕地。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，學甲濕地故事繪本是台灣第一本「濕地繪本」，也是寓教於樂、傳達保育重要性的繪本，學甲濕地因生態環境不錯，連國際明星鳥黑面琵鷺也選擇飛來度冬，最高紀錄曾達428隻，已成為在台南地區的主要棲息處之一。