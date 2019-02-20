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台灣國際蘭展─蘭創館搶先看 逾500文創商品創新高

2019-02-20 19:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019台灣國際蘭展將登場，台南市政府經濟發展局所設蘭創館今年除展館擴大，更匯集多達40家廠商參展，展示展售超過500多款蘭花相關藝術精品、生技保健、文創生活等蘭創選品，創下歷年新高。

台灣國際蘭展即將在3月2日至3月11日在後壁蘭花生物科技園區登場，各項作業緊鑼密鼓中。經發局蘭創館今年擴大展館面積達352坪，並以「綻蘭晴空‧薈聚蘭創」作為敘事延伸主軸，寓意在這蘭花的秘境之中，帶領參觀者進行一趟尋覓由蘭花昇華而成的尋寶之旅。

經發局說，蘭創館內今年匯集多達40家廠商參展，展示展售超過500多款蘭花相關的藝術精品、生技保健、文創生活等蘭創選品，皆創歷年新高。

此外，蘭創館設有2處互動體驗區以及創客體驗區，民眾不僅可親身體驗視覺及嗅覺的雙重享受，更可透過DIY活動實際體會蘭花文創工藝的精妙之處。

展示方面，本年度精心打造「賞、坐、臥、行、旅、美、創」七大主題展示櫥窗，透過不同氛圍主題，表現蘭花對生活的印象；更力邀台南在地企業台藝玻公司利用噴砂雕刻、彩色鑲嵌、窯燒、玻璃堆疊以及彩色輸出等多重技法，打造出佔地達9平方米的大型山水意境的琉璃蘭創花園。

此外，民眾亦可於「精品廊」欣賞全國匠師精湛工藝，展現蘭花精品之美，其中府城木雕藝術家，利用百年工藝-異木鑲嵌，為蘭創館打造橫幅7尺3的大型蘭花藝術作品，栩栩如生的紫羅剎蘭，體現蘭花雅緻精神。

台灣國際蘭展將登場 蘭創館展現文創商品，共有500多款創新高。圖/台南市政府經發...
台灣國際蘭展將登場 蘭創館展現文創商品，共有500多款創新高。圖/台南市政府經發局提供
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台灣國際蘭展將登場 蘭創館展現文創商品，共有500多款創新高。圖/台南市政府經發...
台灣國際蘭展將登場 蘭創館展現文創商品，共有500多款創新高。圖/台南市政府經發局提供
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去年蘭創館熱潮。圖/台南市政府經發局提供
去年蘭創館熱潮。圖/台南市政府經發局提供
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台南市政府經發局在台灣蘭展的蘭創館，今年擴大展館面積達352坪，並以「綻蘭晴空‧...
台南市政府經發局在台灣蘭展的蘭創館，今年擴大展館面積達352坪，並以「綻蘭晴空‧薈聚蘭創」作為敘事延伸主軸。圖/台南市政府經發局提供
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