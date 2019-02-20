為了圓夢 天文迷霸氣蓋出一座星象館

2019-02-20 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市安平區永華路2段上，悄然建起一座直徑長達10公尺圓頂建物，它不但是座星象館，規模僅次於台北天文館、台中科博館及南瀛天文台，號稱台灣私人最大的天文觀測圓頂；資深天文迷顏鴻選追星成痴，進而突破萬難蓋出這座星象館，他形容「目前做過最瘋狂的事！」

「星球食饌」是星象館，也是輕食咖啡餐廳，尤其，在全天候的繁星浩瀚穹頂下用餐，對情侶來說，是件浪漫的事，對學生及天文迷而言，在都市叢林中觀星更是千載難逢的機會。這1年多來，它逐漸闖出名號，儼然成了天文教育的中繼站。

「喜歡看星星」顏鴻選高中時期，加入台南一中天文社，與天文結下不解之緣，直至師範大學地理科學系天文組研究所畢業，也是現任台南市天文協會理事長。17年來，他原是單純追星族，直到2年前想要擁有一片星空的夢想益發熾烈，從此展開了全新的人生。

顏說，為了圓夢，原本想用租的，然而，台南找不到如此規模的場地，沒辦法只能自己蓋，且礙於相關規範，整整拖了2年來，總算取得相關建照及執照。 他斥資上千萬元，建起直徑長達10公尺圓頂建物，號稱台灣私人最大的天文觀測圓頂，搭配日本進口類比式星象儀，他說，解析力高且星空仿真效果好。

因此，在此享用餐點、咖啡之際，搭配當天的星象，可以感受四季、不同季節變化，邇來吸引不少公司行號、 學校或補教業包場， 不僅在此用餐，更與星空有約，來場天文星象的導覽，讓更多人了解我們所處的這片星空。