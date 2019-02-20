五星級鄉村社區老人供餐廚房 老屋改造特製木樑瓦頂

2019-02-20 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會整修三合院老房子，改成提供社區老人活動、用餐，由於供餐人數增加，最近又商借鄰近老房子改建成溫馨廚房。

從老舊破損的平房，改造成有如全新的溫馨廚房，從冰箱拿取食材、清理、洗滌、備膳調理、烹煮食物、裝盛食物、放置檯面、上桌，整個動線規劃完善，大型作業台、烘烤、冷凍冷藏等設備都有，每次可供餐100份以上。

溫馨廚房還特地將房子挑高，增加4個通風氣窗口，最特別的是屋頂仍採用懷舊的樑木和瓦片，費用比鐵皮屋頂貴1倍以上，但比較不悶熱。

財團法人柴林腳教育基金會執行長王崑成在民國103年時，因擔心村裡的老人家缺乏營養，與家族兄弟姊妹集資整修老家廢棄三合院，整修老屋至今的活化利用，讓王崑成對老屋更有情感。

如今柴林腳開辦的老人食堂，提供長輩們周一到周五每天2餐只要50元的服務，也舉行健康促進活動，從剛開始每周1天，到現在周一到周五每天都有多元的活動。

用餐長輩從原本約50人，近年來擴及至溪口鄉其它村莊，並結合其他社區失智中心的供餐需求，但三合院現有廚房空間有限，王崑成找到附近閒置老舊民宅租用，擴建成數具規模的中央廚房。這個構想獲得基金會董事們捐款響應，嘉義縣社會局和信義基金會等民間團體紛紛支持。