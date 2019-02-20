百歲人瑞贈地 居民期盼的活動中心今動土

2019-02-20 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林老人比例高，斗南靖興社區居民多年來期盼社區有個活動中心，卻礙於經費及土地問題未能如願，3年前社區內一名百歲人瑞沈仲蘭與侄子林錫鴻，願無償捐贈土地，縣府則向衛服部爭取前瞻經費2000萬元順利通過，雲林縣長張麗善今出席動土典禮，與居民一起慶祝。

縣府指出，將興建的社區活動中心為三層半RC構造建築物，基地面積約393平方公尺，總樓地板面積約685平方公尺，並將設置電梯、無障礙設施設備、廁所等。

今天張麗善、縣議員顏忠義、張庭綺、蔡東富、陳樹吉、王秋足、縣府社會處長林文志、城鄉發展處長林長造等執鏟動土，祈求社區活動中心能早日順利完工。

張麗善說，除了方便長輩的無障礙設施，長青食堂、多功能活動中心、居家服務辦公室以及社區日照中心等設施，就是要讓長輩們的生活品質有所保障，顧好老人福利後，出外打拼的外鄉游子也能不用煩惱。

張麗善表示，沈仲蘭老先生雖已過世，但林錫鴻、黃俊賢及黃至杰等土地共有人，仍無私捐贈土地，只盼居民有個活動中心，成為美談。