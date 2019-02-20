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雲林推廣水患自主防災 企業結合社區協同救災

2019-02-20 17:12中央社 雲林縣20日電

推廣社區水患自主防災，結合企業協同防災，經濟水利署今天在雲林縣的說明會中表示，媒合在地企業與社區，建立夥伴關係，成為現代防災新策略與作為。

經濟部水利署下午在雲林縣政府，以「社區做防災，企業逗陣來」主題，舉辦「雲林縣在地企業參與水患自主防災社區運作說明會」，說明企業如何參與水患自主防災社區運作，雲林縣長張麗善並頒獎表揚績優社區，有鋼構、石化、精密機械、紡織、食品、掌中劇團、汽車保養廠、醬業、傳播公司等近20家在地企業與會。

經濟部水利署水利防災中心主任郭純伶指出，透過裝備、設備、機具、環境維護、教育訓練、保險、人力等提供水患自主防災社居的需求，都是企業可以協同社區防災的著力點，或是經由企業或個人捐贈，可以在報稅時申報列舉扣除額。

郭純伶表示，全台灣至今已建立466個水患自主防災社區，共有37家企業與非政府組織（NGO）參與，並持續擴大中，而水利署從104年度起至今，在台北、桃園、台中、台南等地辦理企業與水利防災座談會獲得熱烈迴響，建構政府與企業及社區的溝通橋樑與合作平台，媒合在地企業與社區，建立夥伴關係，成為現代防災新策略與作為。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，雲林縣從101至107年度共建立60個水患自主防災社區，從103至107年度獲得1處種子社區、8次特優、5次優等、19次甲等績優表揚。

許宏博表示，以四湖鄉廣溝村成為種子社區為例，結合6個村成立聯合防汛組織，帶動非水患社區村落也具備防汛應變能力，這是社區未來要扮演的重要角色，未來也期望更多企業與社區結合，擴大水患自主防災的作為，保護鄉里、在地企業及民眾生命財產安全。

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