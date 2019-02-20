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2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣至今仍有2.1萬輛二行程機車，環保局去年受理烏賊車檢舉案件，檢舉二行程機車空汙達9成5，今年決定增設檢舉獎金，檢舉人只要上「烏賊車檢舉網站」通過審查，即可獲得每件200元的檢舉獎金，希望透過民眾力量一起減少空汙。

嘉義縣環保局長張根穆表示，去年環保局受理烏賊車檢舉案件，二行程機車高達9成5，是空氣污染PM2.5主要來源之一，為提升空氣品質，環保局增設檢舉獎金，只要上「烏賊車檢舉網站」，將3張不同距離拍攝照片，或10至15秒影片提供環保局審查，通過查證及相關審查作業，檢舉人即可獲得每件200元檢舉獎金。

環保局指出，依監理機構資料，至今嘉義縣仍有2.1萬輛二行程機車，但過去這一年縣環保局設置攔截點檢查約1500輛機車，僅有45輛二行程機車，其中17輛不合格、依法開罰，研判其中有3成車輛因損壞、棄置未報廢，但民間仍有許多機車待檢。

環保局說明，拍攝照片或影片需為行駛中，車輛排煙情形嚴重，且非怠速停等、起步發動時、雨天、夜間等情形，拍攝內容需包含車號、日期、時間，背景可清楚判別地點及排煙狀況。 車主如有汰舊補助疑問，可洽詢嘉義縣環境保護局空噪科。

環保局指出，依監理機構資料，嘉義縣至今仍有2.1萬輛二行程機車。記者卜敏正／翻攝
環保局指出，依監理機構資料，嘉義縣至今仍有2.1萬輛二行程機車。記者卜敏正／翻攝
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車輛行駛中排煙情形嚴重，檢舉人拍照後只要上傳「烏賊車檢舉網站」通過審查，即可獲得...
車輛行駛中排煙情形嚴重，檢舉人拍照後只要上傳「烏賊車檢舉網站」通過審查，即可獲得每件200元的檢舉獎金。記者卜敏正／翻攝
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PM2.5車主空氣品質
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