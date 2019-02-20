2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣至今仍有2.1萬輛二行程機車，環保局去年受理烏賊車檢舉案件，檢舉二行程機車空汙達9成5，今年決定增設檢舉獎金，檢舉人只要上「烏賊車檢舉網站」通過審查，即可獲得每件200元的檢舉獎金，希望透過民眾力量一起減少空汙。

嘉義縣環保局長張根穆表示，去年環保局受理烏賊車檢舉案件，二行程機車高達9成5，是空氣污染PM2.5主要來源之一，為提升空氣品質，環保局增設檢舉獎金，只要上「烏賊車檢舉網站」，將3張不同距離拍攝照片，或10至15秒影片提供環保局審查，通過查證及相關審查作業，檢舉人即可獲得每件200元檢舉獎金。

環保局指出，依監理機構資料，至今嘉義縣仍有2.1萬輛二行程機車，但過去這一年縣環保局設置攔截點檢查約1500輛機車，僅有45輛二行程機車，其中17輛不合格、依法開罰，研判其中有3成車輛因損壞、棄置未報廢，但民間仍有許多機車待檢。