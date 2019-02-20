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影／超豪華！嘉縣太保日照中心裝潢媲美飯店

2019-02-20 15:06聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣太保市第1家社區日照中心今天啟用揭牌，營運單位戴德森醫療機構，接合衛服部補助款投資6百餘萬重新裝潢，打造比照豪華飯店休憩空間，現場民眾直言「飯店般裝潢，比自家還舒適！」院方表示，預定服務32名社區日照長輩，目前僅2人進住，但已陸續有多人提出申請，未來應可吸引更多長輩參加日照活動。

太保市第1間長照A級據點今天揭牌營運，嘉義縣長翁章梁、社會局長李政毅、衛生局長祝年豐、太保市長黃榮利、嘉義基督教醫院院長姚維仁，及縣議員戴光宗、詹婉蓁、賴瓊如、林緗亭、太保市代會副主席吳宏哲等人，今天都參加揭牌活動，眾人看見長照中心內部裝潢、原木桌椅、沙發，都忍不住讚嘆「好像飯店」，「比自家還舒適！」

翁章梁表示，嘉義縣老人比例全台最高，老人照護已成為許多家庭重擔，太保市日照中心是全縣第10所透過日照中心專人協助，可讓長輩就近獲得照顧，降低家庭照護壓力。

太保市長黃榮利表示，日照中心2樓還有閒置空間，已申請設置無障礙電梯，並增建隔壁舊埤集會所2樓，未來可服務更多太保市長輩。

嘉義基督教醫院嘉義縣機嘉服務中心主任林月娥表示，日照中心原是新埤老人活動中心，經太保市公所提供場地，配合衛服部及戴德森機構提撥600餘萬重新規劃無障礙空間，搭配舒適家具、健康輔具，預定招收32名日照長輩，家中若有長者照護需求，可洽各衛生所評估。

嘉義縣太保市第1家社區日照中心今天啟用揭牌。記者卜敏正攝影
嘉義縣太保市第1家社區日照中心今天啟用揭牌。記者卜敏正攝影
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嘉縣太保日照中心裝潢、設計媲美飯店。記者卜敏正／攝影
嘉縣太保日照中心裝潢、設計媲美飯店。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣太保市第1家社區日照中心今天啟用揭牌，縣長翁章梁、太保市長黃榮利與社區居民...
嘉義縣太保市第1家社區日照中心今天啟用揭牌，縣長翁章梁、太保市長黃榮利與社區居民合影。記者卜敏正／攝影
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嘉縣太保日照中心裝潢、設計媲美飯店。記者卜敏正／攝影
嘉縣太保日照中心裝潢、設計媲美飯店。記者卜敏正／攝影
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嘉縣太保日照中心裝潢、輔具空間媲美飯店設計。記者卜敏正／攝影
嘉縣太保日照中心裝潢、輔具空間媲美飯店設計。記者卜敏正／攝影
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翁章梁長照衛生所
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