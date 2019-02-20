AIT美台關係特展來嘉 多媒體展示有看頭

2019-02-20 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40－1979年後美台關係特展」近日在檜意森活村T24所長官舍展出，嘉義市長黃敏惠參觀展覽，使用ipad掃描QRcode，體驗智慧導覽，鼓勵民眾來嘉看展，通過檔案的內容，體察台美關係40年來一點一滴的累積。

AIT 美台關係特展在嘉義檜意森活村展出，是暨台北228國家紀念館、高雄歷史博物館後的第3站。

黃敏惠表示，台美雙方有著深厚的友誼，嘉義市舉辦世界管樂年會，當時吸引許多美國樂團參與，造成不小轟動。期待民眾透過展覽，回顧台美關係從1979年一路走來，雙方交流的深度和廣度，且嘉義市富含深厚文化底蘊，期待未來能有更多美國旅客造訪，發現嘉義市的美及特有的文化樣貌。

黃敏惠盡地主之誼，邀請AIT台北總處副處長谷立言、高雄分處處長歐雨修到林聰明沙鍋魚頭店，品嘗雞肉飯等小吃，雙方也互贈GoGoGo毛巾、檜木禮盒、豬年紅包與「發財豬」小提燈紀念品。谷談到，這是他第一次到嘉義，但絕對不會是最後一次，對嘉義市的人情味、美味小吃留下好印象。

谷立言也說，台灣關係法邁入40年，期許日後台美雙方的交流可以在固有的良好基礎上繼續拓展，朝向更多元面向的合作。今年是台美旅遊年，將與台灣觀光局合作，加強台灣及美國雙邊交流，未來也將加強與嘉義市的關係，盼能增加往來、深入了解。

美國在台協會透過「AIT@40」一系列活動，歡慶台灣和美國自《台灣關係法》簽署以來40年的友誼和夥伴關係，其中「立穩根基，共創未來：AIT@40－1979年後美台關係特展」近日巡迴到嘉義市檜意森活村T24所長宿舍展出。