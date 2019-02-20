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影／數十年罕見 雲林竹子大量開花枯死全因「缺水」

2019-02-20 13:19聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，原本一片綠意的竹林，只見滿山枯黃，筍農憂心5月開始進入產季，恐無筍可收。

雲林縣林內鄉竹筍種植面積數百公頃，但近月來山頭不見綠意盎然的竹林，反而一片枯黃死寂，鄉長張維崢實際走訪產地，竟發現至少要60年才會開花的竹子，竟然大面積開花，而且竹子上頭幾乎沒有竹葉，走在竹林內宛若「見光死」。

栽種竹筍多年的林茂村長張維達表示，林內鄉山區栽種斗竹、麻竹筍，作為加工使用，5月進入採收期，但山區已將近半年沒有雨水，且附近的乾溪也沒水源可以引用灌溉，造成竹子的樹葉提早掉落、死亡。

筍農曾慶照表示，竹子大約要60年才會開花，開花後就等於死亡，往年一區筍園大約僅有2、3棵竹子開花，今年他的筍園超過半數都開花，等於一切要從頭來過，「不曾遇過如此嚴重的乾旱」，筍農曾日利大半輩子都靠種筍維生，如今他的竹子也有3成多開花、枯死。

張維達表示，竹子重新耕種，至少要3年才能量產，村內種植竹筍的多是老人家，長達3年沒有收入，等於被迫提早退休。

古坑鄉是雲林竹筍主要產地，農會總幹事袁誌謙說，古坑麻竹筍大約六月進入產季，今年面臨嚴重乾旱，影響竹筍生長，產期可能延後，產量減少也是必然。

雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，林內鄉長張維崢（右一...
雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，林內鄉長張維崢（右一）表示，原本一片綠意的竹林，只見滿山枯黃，筍農憂心5月開始進入產季，恐無筍可收。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，原本一片綠意的竹林，...
雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，原本一片綠意的竹林，只見滿山枯黃，筍農憂心5月開始進入產季，恐無筍可收。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，原本一片綠意的竹林，...
雲林縣山區連續數月未有雨水滋潤，造成大片綠竹掉葉、提早開花，原本一片綠意的竹林，只見滿山枯黃，筍農憂心5月開始進入產季，恐無筍可收。記者陳雅玲／攝影
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