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人生第一個成年禮 費用捐公益意義加倍

2019-02-20 12:24聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市遊Love園親子館在文昌帝君誕辰前夕與嘉邑城隍廟合辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周，中低收入家庭免費報名外，活動報名費500元捐給嘉邑城隍廟作為公益基金，讓孩子的人生重要儀式，也能參與公益，別具意義。

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，參加抓週的寶寶可獲得城隍爺護身符及文昌帝君祈福卡，文昌帝君是職掌文運與考試的神祇，每逢考期，學生到城隍廟虔誠參拜城隍爺及文昌帝君，參與公職考試者也會誠敬祈求文昌帝君，庇佑考試時文思泉湧，讓理想達陣。

台灣傳統禮俗中，抓周是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，在米篩上擺放各具意義的物品，讓寶寶隨意抓取，傳統上，常用物品有筆、算盤、錢幣、書籍等共18樣，透過物品寓意預測寶寶未來志向。

嘉義市遊Love園親子館長翁紫銘表示，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓週活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與，記錄小寶貝成長過程的重要階段。

翁談到，現代社會的抓週形式，不同於傳統認真看待抓周習俗，就是相信所抓物品即代表未來職業，現今抓周儀式及意義轉變為一項親友與親子間的趣味互動，在意的是抓週過程的美好回憶與紀念，期盼孩子健康快樂長大。

嘉義市政府社會處副處長曾建福說，嘉義市今年將啟用2處公共托育家園及1處公共托育中心，其中位在西區保智大樓的公共托育家園是老少共融設計，1樓是托老所、2樓是寶寶托育，營造更友善的托育環境，減輕家長負擔，也讓年輕父母敢生、願意生。

嘉義市遊Love園親子館長翁紫銘表示，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在...
嘉義市遊Love園親子館長翁紫銘表示，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請11至13個月大的寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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抓週是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，在米篩上擺放各具意義的物品，讓寶寶隨意抓取，傳...
抓週是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，在米篩上擺放各具意義的物品，讓寶寶隨意抓取，傳統上，常用物品有筆、算盤、錢幣、書籍等共18樣，透過物品寓意預測寶寶未來志向。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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嘉邑城隍廟董事長賴永川（左）說，參加抓周的寶寶可獲得城隍爺護身符及文昌帝君祈福卡...
嘉邑城隍廟董事長賴永川（左）說，參加抓周的寶寶可獲得城隍爺護身符及文昌帝君祈福卡。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市遊Love園親子館長翁紫銘表示，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在...
嘉義市遊Love園親子館長翁紫銘表示，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利...
「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動是在下月3日上午9時，在嘉義市東區兒童福利中心（兒童館）舉辦，邀請25組11至13個月大寶寶參與。記者王慧瑛／攝影
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