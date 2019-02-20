影／無形文化資產藝師陳明山 要建布景博物館

2019-02-20 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「要和師父建戲台布景博物館！」台灣民俗布景彩繪藝師陳明山，3年前獲嘉義縣府登錄為無形文化資產，後將工作交給徒弟何懋鑫，專心致力文化、彩繪教學，近年因為聲光、科技發達，許多早期特殊布景、工法逐漸消失，兩人除了彩繪教學、工作，還發願成立布景博物館，要讓年輕一代看見台灣戲台之美。

68歲的陳明山從事布袋戲布景彩繪已54年，師承臺灣民俗戲劇布景祖師張朝陽的第3代傳人張錦濤，學習布袋戲、歌仔戲傳統戲曲布景，早期曾是黃海岱、黃俊雄布袋戲團專任布景彩繪師，後從事醮壇、藝閣及傳統布袋戲劇布景彩繪，獲嘉義縣府登錄為無形文化資產，3年前退休後全心投入文化傳承、教育課程，戲台彩繪工作交給第5代傳人何懋鑫。

陳明山表示，布景彩繪不能只會畫，也要學木工、裁縫，從學徒到出師，最快也要3年，過去曾指導多名弟子、大學生，都因為工作辛苦，幾個月後就離開，何懋鑫是少數能全心投入，並以此為業的入門徒弟。

「師父剛開始不願收我！」何懋鑫說，家中親戚從事布袋戲演出，他從小接觸這行業，也曾學過廟宇彩繪，後來為生計還去第四台做廣告、導播，但一直無法忘情戲台布景製作，6年前曾多次慕名拜訪陳明山落空，後聽說師父在嘉義市演講，立即到場拜託，師父僅說「不用拜師，先教你幾招，待得下去再說！」

他說，經過近3年學習，過程中剛好遇到多場醮壇、藝閣製作，讓他跟師父學到許多專業布景彩繪、製作技藝，師父見他願吃苦，才接受、承認他是入門弟子，近年並將許多工作移交給他。