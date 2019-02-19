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鬧元宵 鹽水蜂炮吸人潮

2019-02-19 23:16聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖，由武廟出發的各神轎沿著鹽水區各街道遶境，遊客在刺激感十足的蜂炮聲中，參與這難得的體驗。

一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正...
一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正...
一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正...
一年一度的月津港燈會展開，晚間登場的鹽水蜂炮施放，吸引不少遊客前來朝聖。記者許正宏／攝影
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神轎燈會月津港
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