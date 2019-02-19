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稻草山超好玩成了新網紅 但不守規矩太多改成假日開放

2019-02-19 23:06聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
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雲林虎尾專業培養蘑菇的金億陽農場，收集農民要焚燒的稻草，巧思打造成數千個巨大稻草捲，再堆成一座稻草山，過年前開放給遊客玩，因台灣稻草山僅此一處，一夕間成網紅，春節天天人潮爆滿，成了小孩遊樂天堂，只因少數民眾不守規定，仍在場內抽菸，負責人基於安全，在網路通告決定改成只假日開放。

虎尾金億陽農場生產蘑菇多年，負責人周昭陽八年前，因讀小學的兒子，看到田間焚燒稻草，脫口說了一句老師要大家做環保，讓他靈光乍現，決定收取稻草來作堆肥，不但可解決空汙，也讓蘑菇可有最天然的養分。

於是每年稻季後就四處向農民收取稻草，降低了空汙也讓廢棄稻草再利用，達到循環經濟效益，幾年下來，平均每年可收集多達約800公頃1700多公噸的稻草，還引進捲草機，把稻草捲成像蛋捲，再堆疊成山，成了獨特的田間風光。

由2000多個稻草捲堆疊的稻草山，約有4樓高，獨豎於曠野中，經常吸引路過民眾拍照打卡，周昭陽見遊客喜愛他所打造的稻草山，於是過年前決定採預約開放，讓人免費入場暢遊，條件是「嚴禁吸菸」。

「太新奇了！孩子玩到不想回家」王姓媒體人說，草山像金字塔，卻又是軟綿綿，身子或滾或躺都舒服，且散發濃濃的稻香，難怪孩子一上山就叫不回來，不僅小孩喜愛，許多大人也忍不住和孩子玩在一起，因為這山的味道，是許多農家出身父母所熟悉的味，玩起來特別親切。

這座稻草蛋捲山位在虎尾慈法媽祖宮附近，數千個稻草捲輪整齊排列，遠眺近玩怎麼看都美，媲美藝術創作，一夕間成了網紅景點，據說光是過年假期就有上萬人到訪。

農場主人原想獨樂不如眾樂才決定開放，但開放期間非但有人不守禁菸規定，更有網民說新年新希望想用一把火燒了，雖強調是開玩笑，但也讓好心與人分享的周昭陽頗感失望，由於平日沒人看管，擔心安全，所以決定只改成假日才開放，以利控管。

因此有意參觀的人，仍可用預約方式撥打0935409903找他，只是請參觀者務必遵守規定，不要拍攝到公司內部，不要留下垃圾，更不得抽菸，敬請合作。

虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
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虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
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虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂，但有人不守禁菸規定，限於管理...
虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂，但有人不守禁菸規定，限於管理人力不足，場主改成假日才開放。圖／王先生提供
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虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
虎尾蛋捲稻草山相當好玩，成了小朋友和父母同樂的天堂。圖／王先生提供
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網紅農民抽菸
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