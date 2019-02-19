摸春牛祈福有10招 但摸到這大家全跳開

2019-02-19 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



摸春牛也有撇步？新春到來，人人都想在新年中有好運到來，不妨到廟裡摸春牛，祈求好運。

「摸春牛腰，錢財就上腰；摸牛尾，福壽不見尾」但哪個地方大家聽到後嚇一跳，都不敢摸？答案是：牛肚臍。因為摸春牛肚臍，表示未來會順利懷孕生子，所以在新的一年，善男信女想求子或是有懷孕的計畫，可以摸春牛肚臍祈求子嗣。

「摸春牛」有10句吉祥話，「摸春牛，好康年年有；摸牛頭，子孫會出頭。」還有「摸牛角，頭路穩答答；摸牛耳，健康吃百二；摸牛嘴，萬年大富貴；摸牛身，家和萬事興；摸牛腳，米甕呷未乾；摸牛尾，年年剩傢伙；摸肚臍，添丁大發財；摸牛囊，獎金領未完。」

想要有好運、想求財的，不妨去廟裡拜拜摸春牛，除了向神明祈求平安，也沾沾春牛好運。

打春牛，又名「打春」、「演春」或「鞭春」，起源於周朝。傳說周天子為期待一年好豐收，令官員在立春時焚香祭拜，並扮象徵豐收的勾芒之神手拿五彩絲帶的柳條鞭打醒冬季休息沉寂已久的春牛，春牛通常是以大多以五色紙或泥土製成，勸促人民要開始辛勤耕作，來年才有豐碩收穫。

古時候，是由通判主持祭神農儀式，後脫靴至廟前農田下田耕犁，儀式完成後舉行「迎春牛踩街及鞭春牛」活動，鞭打紙製春牛三下以示新年已過，農民及春牛應開始春耕，各行各業都回到崗位工作。