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雲林萬人吃飯擔席地而吃 總統親臨主持開飯

2019-02-19 19:23聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣馬鳴山鎮安宮萬人元宵吃飯擔今天下午盛大登場，吸引萬人參加，總統蔡英文應邀主持「開飯」儀式，除祝大家平安，也呼籲國人團結長保幸福，萬人在倒數後開動，1萬4000公斤的平安油飯秒殺，人人吃得平安快樂。

鎮安宮主委章金樹說，5年千歲吃飯擔延傳300多年，與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列台灣元宵節慶三大民俗廟會，正爭取登錄為國家無形文化資產。吃飯擔由褒忠與東勢兩鄉5股14庄輪辦，今年由馬嗚村主辦，估計超過7萬人共享平安宴，聲勢浩大。

馬嗚村長丁秋蘭說，配合吃飯擔，村民一早動員張羅，今年推出平安油飯、羊肉湯、炒米粉、鹹菜鴨等多樣「陣頭菜」，讓遊客感受雲林人的熱情！

總統蔡英文應邀參加，受到民眾熱烈歡迎，她說，她已第4度來參加吃飯擔，這是台灣一項難得展現農村熱情的民俗，是分享與團結的象徵，尤其目前台灣處於國際多變環境中，大家更應團結才能在國際立足，期待透過飯擔，讓大家更團結分享福氣。

雲林縣長張麗善率領副縣長謝淑亞等人依古俗將飯擔挑進會場，並和主委章金樹共同倒數後，分設於3個飯攤區萬餘人，同時開動，大口小口呷平安，近1萬5000公斤的平安油飯，不到幾分鐘一掃而空，場面熱滾滾。

台北返鄉的陳小姐說，這種輪流作東的吃飯攤習俗，數萬人聚集田野共餐，儘管彼此不相識，人人吃得很開心，是很有特色的古早餐會，好吃又好玩。

褒忠鄉鎮安宮萬人吃飯擔，在各股神明會師後，才開始吃平安飯。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉鎮安宮萬人吃飯擔，在各股神明會師後，才開始吃平安飯。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣褒忠鎮安宮元宵萬人吃飯擔，倒數開動後，人擠人搶著吃平安，14000公斤的平...
雲林縣褒忠鎮安宮元宵萬人吃飯擔，倒數開動後，人擠人搶著吃平安，14000公斤的平安油飯秒殺。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善依古俗將飯擔挑進會場。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善依古俗將飯擔挑進會場。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，小英快樂地與大家握手。記者蔡維斌...
總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，小英快樂地與大家握手。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，小英快樂地與大家握手。記者蔡維斌...
總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，小英快樂地與大家握手。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣褒忠鎮安宮元宵萬人吃飯擔，倒數開動後，人擠人搶著吃平安，14000公斤的平...
雲林縣褒忠鎮安宮元宵萬人吃飯擔，倒數開動後，人擠人搶著吃平安，14000公斤的平安油飯秒殺。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善帶領各股頭家村長倒數後，萬人吃飯擔開動。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領各股頭家村長倒數後，萬人吃飯擔開動。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，爭相與小英握手。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文到達萬人吃飯擔會場，受到民眾熱烈歡迎，爭相與小英握手。記者蔡維斌／攝影
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