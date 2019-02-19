雲林萬人吃飯擔席地而吃 總統親臨主持開飯

2019-02-19 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣馬鳴山鎮安宮萬人元宵吃飯擔今天下午盛大登場，吸引萬人參加，總統蔡英文應邀主持「開飯」儀式，除祝大家平安，也呼籲國人團結長保幸福，萬人在倒數後開動，1萬4000公斤的平安油飯秒殺，人人吃得平安快樂。

鎮安宮主委章金樹說，5年千歲吃飯擔延傳300多年，與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列台灣元宵節慶三大民俗廟會，正爭取登錄為國家無形文化資產。吃飯擔由褒忠與東勢兩鄉5股14庄輪辦，今年由馬嗚村主辦，估計超過7萬人共享平安宴，聲勢浩大。

馬嗚村長丁秋蘭說，配合吃飯擔，村民一早動員張羅，今年推出平安油飯、羊肉湯、炒米粉、鹹菜鴨等多樣「陣頭菜」，讓遊客感受雲林人的熱情！

總統蔡英文應邀參加，受到民眾熱烈歡迎，她說，她已第4度來參加吃飯擔，這是台灣一項難得展現農村熱情的民俗，是分享與團結的象徵，尤其目前台灣處於國際多變環境中，大家更應團結才能在國際立足，期待透過飯擔，讓大家更團結分享福氣。

雲林縣長張麗善率領副縣長謝淑亞等人依古俗將飯擔挑進會場，並和主委章金樹共同倒數後，分設於3個飯攤區萬餘人，同時開動，大口小口呷平安，近1萬5000公斤的平安油飯，不到幾分鐘一掃而空，場面熱滾滾。