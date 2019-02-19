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影╱食安問題多 南市府南台科大表揚9家優良廠商

2019-02-19 15:30聯合報 記者周宗禎╱即時報導

食安問題多，知名業者也常中槍，市府衛生局委託南台科大培訓88名合格食安輔導員，訪視輔導市區800家食品業者，發現許多忽略衛生問題，推動「食品安全衛生管理體系」計畫，昨天舉辦成果發表會，邀請9家優良示範食品業者經驗分享，與官方學界交流。

到場展示解說的有津香茶業、老闆餐飲顧問－佛都愛玉、梅嶺食品行、鈺豐農特產行－蜜旺果鋪、饌前實業－禾記嫩骨飯、友賓食品工業、意精研－茶之魔手、安平貴記美食文化館、安安企業管理社－安馨養生月膳等。校方表示，期待業者間也能互相觀摩學習、共同成長茁壯。

南台科大表示，輔導員訪視輔導全市800家業者，發現業者相關登錄、健康檢查供膳項目、衣帽管理、溫濕度管理、病媒防治、驗收流程都經常發生缺失，將列入未來優先輔導改善項目。

南台科大邀請市府衛生局副局長黃文正與台南市食品安全自主管理聯盟協會、HACCP協會、食品業相關公會理事長與多家優良示範廠商與會，校長盧燈茂主持發表，會中展現計畫執行成果。

校長盧燈茂表示，南台為善盡大學社會責任，承接衛生局計畫，協助南市食安把關提升，如同在台南市形成食安保護傘，可以降低食安風險，衛生局與校方也將持續關注食安議題、強化業者自主管理能力，期望能擴充食安保護傘觸及範圍，形成台南食品的食安守護網絡，並以此作為創建食品業永續發展基石，提升台灣食品業者全球競爭力。

行政院農委會前副主委王政騰指出，台灣近年食安事件層出不窮，政府痛下決心強化食品產業管理，近5、6年食安管理法修了12次，罰則日重，但仍無法根絕食安問題發生；慶幸台南市府有遠見，提出強化業者自主管理機制，又發展輔導制度，系統性協助業者達到法規要求，讓業者免於誤觸法規，更全面提升食安品質。

黃文正表示，食品業者基於企業社會責任，理應承擔最大的風險防範責任，自主管理更顯得重要，這項計畫結合產、學、研成立輔導團，協助南市食品業者強化現場環境衛生管理、登錄食品雲、及媒合一級品管自主檢驗，提升自主管理能力，並特別強調食安法規宣導說明，讓業者增加認識；期望透過層層把關，消費者能安心享用台南好食，體驗台南食品業者的用心。

成果發表會邀請9家優良示範食品業者經驗分享，與官方學界交流。記者周宗禎／攝影
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南台科大環安室主任沈韶儀簡報計畫成果。記者周宗禎／攝影
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成果發表會邀請9家優良示範食品業者展出產品。記者周宗禎／攝影
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成果發表會邀請9家優良示範食品業者經驗分享，與官方學界交流。記者周宗禎／攝影
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台南桑椹搭配阿里山愛玉。記者周宗禎／攝影
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食安台科大食品安全
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