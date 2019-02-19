親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新港奉天宮元宵遶境 日本參訪團吟唱慶祝歌

2019-02-19 15:23中央社 嘉義縣19日電

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天由縣長翁章梁、董事長何達煌扶轎起駕，來自日本岐阜縣飛驒市的參訪團，在廟前吟唱「若松樣」慶祝歌，代表祭典文化中隆重的祝禱。

新港奉天宮元宵遶境今天由翁章梁、立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同點燃起馬炮、上香唸疏文後，將媽祖迎請入轎，隨後鑾轎出廟遶境，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港宮前等庄頭的大街小巷，場面熱鬧。

日本飛驒市副市長湯之下明宏等12人參訪團，遠從日本到新港參與新港奉天宮媽祖元宵遶境，並在媽祖起駕前吟唱「若松樣」慶祝歌。

新港奉天宮指出，「若松樣」是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產，為飛驒市「古川祭」起太鼓時吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。

新港奉天宮媽祖元宵遶境除了日本參訪團外，還有來自台灣各地的宮廟，包括台北松山慈祐宮、新竹聖安宮、桃園慈護宮、台中萬春宮、西螺福興宮等，加上新港在地宮廟、陣頭，相當熱鬧。

何達煌指出，新港奉天宮媽祖正尊平日都供奉在廟裡，只有特殊場合才會迎請出廟遶境。元宵遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，新港鄉民代表會於2013年決議通過元宵節為地方文化日。

遶境奉天宮媽祖
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

中央補助最後一年 雲林加碼拚二行程機車汰換

2019-02-19 12:55

元宵「龜王」太重門檻高 西螺朝興宮減重吸引民眾乞龜

2019-02-19 12:30

嘉縣去年借台糖地辦台灣燈會場地閒置1年招商冷

2019-02-19 11:29

台3線嘉義大埔澐水段 近期將兩度封閉辦防災演練

2019-02-19 11:12

影╱新港奉天宮媽祖遶境「很國際」 飛驒古川祝歌慶賀

2019-02-19 10:48

台南鹽水蜂炮今晚壓軸 炮城精銳全出大轟炸

2019-02-19 10:47

安平防災教育木箱 創意劍獅布偶報呼你知

2019-02-19 10:10

撥款一拖半年 雲縣要簡政便民

2019-02-18 23:36

社團「另有所圖」 就易生爭端

2019-02-18 23:24

嘉市工策會總幹事陳香縈 帶領嘉義打「國際盃」

2019-02-18 23:21

人民團體蓬勃發展 衍生許多怪象

2019-02-18 23:20

台灣國際蘭展 下月府城展風華

2019-02-18 23:17

台南農產增加董事 先斬後奏？

2019-02-18 23:15

民眾送萬元加菜金 台南消防局：盛情難卻，暫收將送還

2019-02-18 18:05

體驗一日農夫 翁章梁帶小朋友下田插秧

2019-02-18 18:02

朴子市配天宮燈花媽踩街嘉年華 明晚登場送小提燈

2019-02-18 17:57

南檢成立國土保育平台 黃偉哲誓言保育台南好山好水

2019-02-18 17:56

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

屋頂幫您賺錢 廠商蓋屋主領售電回饋金

2019-02-18 15:03

台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職

2019-02-18 18:27
看更多

熱門文章

高雄鹽埕郭家肉粽綠轉藍？老闆：支持有才能的人啦！

2019-02-19 13:18

元宵也政治／好大的官威！元宵節差點讓他改成湯圓節

2019-02-19 10:00

越夜越美麗！全台元宵燈會總整理

2019-02-18 17:21

平地最美夜櫻步道在市區 羅莊上千株櫻花倒影美到爆

2019-02-19 08:07

南投燈會上演限制級？ 生生不息雕像再惹話題

2019-02-19 09:05

影／台灣燈會海上煙火秀 今晚點亮大鵬灣

2019-02-18 21:00

高雄燈會沒有稀有怪 寶可夢玩家看破遊戲規則：廢到爆

2019-02-19 14:28

耗資5億台灣燈會今晚登場 平均2.5小時才能逛完

2019-02-19 12:16

台灣燈會原鄉的北港花燈 今晚在朝天宮盛大啟燈

2019-02-18 21:07

為台灣燈會開幕暖場！屏東東港下午封路踩街

2019-02-19 11:38

影╱銅梁火龍太吸晴 南投縣長林明溱：21日再加一場

2019-02-18 21:06

風太大吹落兩架無人機 台灣燈會無人機空中秀臨時喊停

2019-02-18 21:33

中央補助最後一年 雲林加碼拚二行程機車汰換

2019-02-19 12:55

影／交通號誌不良致孩童遭撞 北市交工處：塗銷該處斑馬線

2019-02-18 17:53

高雄捷運延伸線二階段 交通部正安排審查會議

2019-02-18 21:39

影╱台灣燈會總彩排 5架經國號衝場超壯觀

2019-02-18 18:05

民進黨團3質疑林姿妙免費營養午餐跳票 宜縣府：刻意扭曲

2019-02-18 21:08

台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職

2019-02-18 18:27

衝擊韓國瑜推觀光 壽山臭糞水排溢路面

2019-02-19 11:00

躲橘郡侯車亭會淋雨 林右昌：不是市府不做

2019-02-19 14:03

貼心作弊 志工讓八里教養院生都抽中期待的禮物

2019-02-18 17:59

嘉縣去年借台糖地辦台灣燈會場地閒置1年招商冷

2019-02-19 11:29

溪湖汴頭埔公墓改建公園 文史團體批：未清查就毀墓

2019-02-18 21:34

台灣首次！無人機空中秀 今晚大鵬灣正式演出

2019-02-19 13:30

30萬株鬱金香輪番綻放！冰淇淋鬱金香好想咬一口

2019-02-19 10:20

影╱鹽水蜂炮入夜炸裂火樹銀花 今晚只是小菜明更有看頭

2019-02-18 19:23

元宵節台東天際喜見「神龜」 民眾：期待好事發生

2019-02-19 12:11

盤整3千公頃腹地！高雄都發局招攬各級產業投資高雄

2019-02-19 11:41

跟2歲童一樣大！暨大校園藏巨大蜂窩嚇傻師生

2019-02-18 19:01

影／舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟

2019-02-18 18:06

影╱台灣燈會30年！過去29座歷年主燈模型首度公開

2019-02-18 17:56

台灣燈會屏東展燈 估約吸引800至1,000萬參觀人潮

2019-02-18 17:47

影╱台南鹽水蜂炮 今晚瘋狂開射

2019-02-18 19:25

台灣燈會屏東試燈 林佳龍：相信不會漏氣

2019-02-18 20:28

新北燈會今晚點燈 「戀愛島」吸引網美搶拍

2019-02-18 21:09

武陵農場櫻花季 管制疏運至27日不再延長

2019-02-18 18:00

放天燈「雙溪－十分線」免費接駁 今日中午12點首發

2019-02-19 10:27

凌晨下雨強風 后里泰安櫻花季櫻花開了3成5

2019-02-19 09:34

台南鹽水蜂炮今晚壓軸 炮城精銳全出大轟炸

2019-02-19 10:47

影／橫山天穿日好創意 推一桌888元的柑橘火鍋與啤酒

2019-02-18 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top