雲林馬鳴山吃飯擔民俗登場 蔡總統與民眾分享

2019-02-19 14:54 中央社 雲林縣19日電



今天是元宵節，流傳百年的雲林縣馬鳴山五年大科及五年千歲吃飯擔民俗，在2年前登錄認證為無形文化資產，總統蔡英文今天再度與民眾熱情分享宗教民俗盛況。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲，每年辦理春、秋二祭，春祭由王爺出巡繞境五股十四庄祈安，秋祭的建醮祈福若逢五年到大科則擴大慶祝；繞境祈安於中午過後在村外稻田空地，用擔子挑往擺放油飯、羊肉湯等，招待陣頭隊伍及參與民眾，流傳至今100多年，即「吃飯擔」民俗。

鎮安宮主委章金樹指出，早年醫藥不發達，褒忠、東勢一帶瘟疫盛行，民心恐慌，恭請鎮安宮五年千歲王爺出巡，繞境褒忠、東勢等地的五股十四庄，驅魔除瘴求平安；馬鳴山五年大科及五年千歲吃飯擔民俗，登錄認證為無形文化資產，每年由五股十四庄輪流主辦吃飯擔。

章金樹說，萬人空地吃飯擔的菜餚，有「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，招待來自各地信眾大快朵頤，今年還特別安排王爺展、坐神轎體驗等活動，在主辦的馬鳴村空地盛大登場。

章金樹表示，號稱台灣元宵三大廟會活動的新北平溪天燈、台南鹽水蜂炮、雲林馬鳴山吃飯擔，年年盛會吸引數萬民眾參加，前總統陳水扁在民國90年參加，首次有國家元首與會，蔡總統也多次參加，今年再度與熱情民眾分享宗教民俗盛況。