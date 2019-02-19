洋紅風鈴木盛開熱點 蒜頭糖廠遊客無法親近賞花失望

2019-02-19 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



早春浪漫風情，比櫻花還大朵的洋紅風鈴木盛開，網友特搜全台十處洋紅風鈴木盛開熱點，其中一處在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區東倉庫群旁，但當地出租縣府打造蔗埕冰樂園整修施工，入口通便圍住，遊客無法親近觀賞拍照，感到失望。

受暖冬影響，三月初才開花的洋紅風鈴木，春節過後悄悄綻放，網友直呼比櫻花壯觀，網友特搜全台十處「洋紅風鈴木」盛開熱點，嘉義就有二處，一處在嘉義市國立特教學校，另一處在蒜頭糖廠東倉庫群旁，從糖廠大門往高鐵站左側路旁就可看到，十多棵洋紅風鈴木盛開，粉嫩花朵構築美麗繁花盛景，美景讓人驚艷。

立委蔡易餘日前情人節前，特地在臉書介紹這處賞花約會熱點，但有遊客前往賞花，發現倉庫群正在施工，入口通道被包商用鐵皮籬住，無法進入，洋紅風鈴木與道路又隔條大排水溝，無法跨越，近距離賞花拍照，讓遊客失望； 糖廠說，倉庫群是縣府發包施工，廠方無法處理。

縣府說，為活化蒜頭糖廠，推展糖業文化，將蔗埕文化園區東倉庫群7棟，規畫成「蔗埕冰樂園」基地，去年蔗埕冰樂園發包動工，目前整修其中5棟，預定6月完工，考量工地施工安全及遊客賞花，將找包商會勘處理，方便遊客賞花。