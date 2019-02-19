嘉縣去年借台糖地辦台灣燈會場地閒置1年招商冷

2019-02-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府承辦去年台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區共36.77公頃土地，砸7.5億元舉辦24天燈會，吸引逾千萬遊客，燈會結束，台糖看好當地黃金地段，具商業觀光發展潛力，去年招商，因土地只租不售，開發商興趣缺缺，至今1年土地閒置荒蕪長草，讓地方人士失望。

「我們對台糖開發不抱希望，自己的市自己救!」當地太保市長黃榮利說，嘉168線旁縣治二期特定區，將自辦市地重劃開發招商，台糖地只租不售政策不變，將成為阻礙發展絆腳石，因租地無產權設定，銀行融資成數不高，且以土地市價換算租金，高於銀行利率。

台糖出租的縣治特區27．83公頃，以及高鐵特區8.94公頃商業區、購物中心共8塊土地，是縣治黃金地段，交通便利，台糖雲嘉區處去年辦招商會，吸引10餘家開發商，但業者認為租金高又只租不售，紛紛打退堂鼓，台糖強調，招租商業區在故宮南院、馬稠後產業園區等重大建設帶動下，將成為璀璨商圈。

台糖雲嘉區處副理林榮四說，空地每年繳地價稅負擔大，台糖希望與縣府合作共同開發，活化土地，避免閒置，會積極尋找廠商，歡迎企業廠商及土地開發商接洽，他表示，台糖國有地若出售賣斷，會被批賤賣國土，將來政府需要用地將無籌碼，招商出租土地，業者可設定地上權取得融資。