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台3線嘉義大埔澐水段 近期將兩度封閉辦防災演練

2019-02-19 11:12聯合報 記者謝恩得╱即時報導

公路總局第五區工程處將於嘉義縣大埔鄉省道台3線295k+500（澐水至大埔）間舉辦防災演練，將實施雙向封閉管制。

封閉日期、時間如下：108年2月21日（預演）及108年2月26日（正式演練）下午1時30分至3時，雙向全線封閉。

車輛繞道路線：汽車可從中埔→台18線→國道3號→至官田系統交流道至台84線→玉井。另汽機車亦可從台3線澐水→縣道172→市道175（關仔嶺）→市道174（橫路）→楠西。

台3線大埔沄水段21、26日防災演練封閉，汽車替代路線。記者謝恩得／翻攝
台3線大埔沄水段21、26日防災演練封閉，汽車替代路線。記者謝恩得／翻攝
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台3線大埔沄水段21、26日防災演練封閉，汽機車替代路線。。記者謝恩得／翻攝
台3線大埔沄水段21、26日防災演練封閉，汽機車替代路線。。記者謝恩得／翻攝
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